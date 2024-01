Sanremo: ischemia al volante, automobilista soccorso da 118 e Polizia Locale

Mobilitazione di soccorsi questa mattina in corso Orazio Raimondo, nella zona dello Zampillo.

Un automobilista ha accusato un attacco ischemico al volante ma, nonostante il malore, è riuscito ad accostare la vettura per chiedere soccorsi. Sul posto è subito arrivata un'ambulanza, l'automedica del 118 e una pattuglia della Polizia Locale per la gestione della viabilità. L'uomo, un 65enne, è stato quindi preso in consegna dal personale sanitario e portato in elicottero all'ospedale 'Santa Corona' di Pietra Ligure in codice giallo.