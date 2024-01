Ventimiglia: la giornalista di moda Manuela Cassarà ospite alla Biblioteca Civica Aprosiana

Ripartono, con l’anno nuovo, gli incontri con esponenti della stampa nazionale. Primo appuntamento giovedì 11 (ore 16) nella Biblioteca Civica Aprosiana con la giornalista di moda Manuela Cassarà che ha operato sui due fronti del giornalismo specializzato: riviste di moda e uffici stampa (Fiorucci e Valentino) e potrà così farci scoprire molti lati inediti di questo mondo, molto importante per il nostro Paese e la sua economia.

Cassarà sarà intervistata da Alessandra Pieracci, giornalista de La Stampa.

Un libro, questo “Io ero Mia” e dal sottotitolo “Vita, moda e miracoli” che racconta le vicende di chi, “ragazza del ‘68”, ha attraversato storie di tutti i tipi, dalla Roma alternativa delle famose Estati dell’assessore Nicolini alla “Swinging London”, dai viaggi on the road ai guru, per approdare infine alla moda, come disegnatrice, factotum e ufficio stampa di maison di prima grandezza (Valentino e Fiorucci) e pure da giornalista a raccontare queste realtà, sèp in modo scanzonato e appassionato..