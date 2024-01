Riprendono le prove gratuite di ginnastica artistica con l'associazione 'Insieme Sanremo'

Da domani riprenderanno le prove gratuite di ginnastica artistica per tutti i corsi dell’associazione ‘Insieme Sanremo’.

Al termine del periodo delle vacanze natalizie, dirigenti ed istruttrici dell'associazione matuziana danno l'appuntamento a domani con la ripresa dei corsi di ginnastica artistica e, naturalmente, con la possibilità di prove gratuite per chi volesse avvicinarsi a questo sport ed entrare così a far parte del loro folto gruppo di ginnasti.

"Abbiamo concluso la prima parte dell'anno sportivo – dichiarano dall’associazione – con due eventi molto importanti: il ‘Galà di Ginnastica’ e il ‘Saggio di Natale’. Al primo evento, svoltosi il 16 dicembre ad Imperia, siamo stati invitati a partecipare dal Presidente Provinciale CSEN Giuliano Ferrari che ha voluto, in questa edizione, inserire per la prima volta uno spazio interamente dedicato alla ginnastica e speriamo che questa possa diventare una piacevole tradizione. Il secondo momento, molto importante per noi, è stato il nostro Saggio, durante il quale abbiamo festeggiato il Natale con tutti i nostri atleti e le loro famiglie. Il tema della serata, i 4 elementi, ha portato l'attenzione su tematiche importanti per il pianeta e i nostri ginnasti e ginnaste, circa 70, si sono impegnati e con grande emozione hanno dato vita ad un bel momento di condivisione e appartenenza. Le coreografie, molto suggestive, hanno visto esibirsi in pedana tutti i nostri gruppi: Mini Gym, Allieve, Junior/Senior, Avanzato e Agonistica. Gli atleti si sono espressi in esercizi al corpo libero, alle travi (alta e bassa), al trampolino, al tumbling e alle parallele asimmetriche, in una palestra, quella della Scuola Secondaria Calvino di Via Volta, completamente attrezzata”.

Le istruttrici sottolineano che, nei prossimi mesi, i ginnasti saranno protagonisti di molti eventi scanditi da un calendario gare ricco e impegnativo e aggiungono: “La speranza è quella di confermare gli ottimi risultati della scorsa stagione! La presenza in palestra della Campionessa Italiana in carica alla trave sarà sicuramente di esempio e spronerà tutti ad impegnarsi, dare il massimo e... divertirsi insieme”.

L'appuntamento è alla palestra di via Volta 99: alle 17 per l'asilo e la 1a e 2a elementare, alle 18 per la 3a, 4° e 5a elementare, medie e superiori. Per ulteriori informazioni 3393351687.