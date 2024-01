Matteo Marani Medaglia di Bronzo a Terni al 2° Torneo Nazionale di Tennis Tavolo

Matteo Marani del GSTT Vallecrosia ha partecipato al 2° Torneo Nazionale di Tennis Tavolo FITET, a Terni (Umbria), piazzandosi al 3° posto su 110 iscritti, nel tabellone B, dell’under 15.

Fino dalle prime ore del mattino si sono susseguiti molti incontri, al meglio dei 3 su 5, che hanno visto Matteo Marani battere fior fiore di avversari provenienti da tutte le regioni italiane.

Il giovane Bordigotto (anni 13) ha espresso un gioco multiforme con una ottima propensione al controllo e all’attacco, non disdicendo la difesa. Quindi ancora una grande prova delle sue capacità pongistiche che man mano che i tornei si susseguono sbocciano come fiori in primavera, tutto fa’ presagire una crescita graduale delle sue capacita sportive e tecniche che possono dare, in futuro, ancora grandi risultati.