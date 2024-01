Sanremo: venerdì prossimo la presentazione ufficiale della candidatura a Sindaco di Alessandro Mager

Sarà presentata ufficialmente venerdì prossimo alla Federazione Operaia di Sanremo, la candidatura a Sindaco di Alessandro Mager.

Il noto avvocato matuziano, quindi, scende in campo e lo fa ufficialmente dopo le tantissime voci che si sono susseguite nel corso degli ultimi mesi, fin dal giugno scorso. La presentazione vedrà ovviamente la presenza dei maggiori esponenti dell’associazione ‘Anima’, quella che di fatto ha trainato da mesi la candidatura di Mager, sostenuta in particolare dall’ex Assessore Alessandro Sindoni e dall’ex candidato a sindaco Sergio Tommasini.

Intanto, sul fronte centrodestra si attendono notizie da Roma, dove è prevista una riunione ad alti livelli per capire cosa intende fare la coalizione che, in chiave locale fa capo a Gianni Berrino, leader di Fratelli d’Italia. Il candidato, in questo caso, dovrebbe essere Gianni Rolando ma, come più volte evidenziato anche dal nostro giornale, non è ancora da escludere la possibilità che il centrodestra possa trovare una ‘quadra’ con le associazioni che sostengono Mager.

Sicuramente si tratta di un rebus che potrebbe essere risolto ancora prima della presentazione di venerdì e, quindi, entro pochi giorni il quadro dei candidati più ‘forti’ per Sanremo dovrebbe essere pronto. Dall’altra parte Fulvio Fellegara, che sta già svolgendo incontri ad alto livello, attende di sapere chi saranno gli avversari.