Sanremo: depuratore in manutenzione, dal porto vecchio le lamentele per gli scarichi a mare (Video)

A fine anno avevamo lanciato l’allarme relativo al problema del depuratore di Sanremo che, con i tanti guasti occorsi negli ultimi tempi è stato fermato per una serie di manutenzioni.

Con il blocco dell’impianto vengono ovviamente attivati gli scarichi direttamente a mare, con il conseguente divieto di balneazione. Siamo totalmente fuori stagione e non si registrano ripercussioni sul piano turisti ma, nei giorni successivi all’allarme lanciato, le associazioni di categoria hanno prontamente chiesto lumi in merito a Rivieracqua e al Comune di Sanremo.

Secondo quanto evidenziato da palazzo Bellevue i lavori di manutenzione sono in atto e saranno propedeutici ad evitare blocchi durante la stagione balneare, quando sarebbe economicamente più penalizzante. Intanto, i proprietari di alcune imbarcazioni sul porto di Sanremo ci hanno inviato un video che evidenzia la fuoriuscita di escrementi dalla scogliera a ridosso della Canottieri.

Le immagini sono eloquenti e, chi le ha girate, ci ha evidenziato come i miasmi siano a tratti insopportabili. Ci si augura che i lavori di manutenzione al depuratore, sicuramente fondamentali per il funzionamento regolare dello stesso, possano terminare a breve per poter evitare ‘spettacoli’ di questo genere.

Al momento, comunque, è attiva un’ordinanza del Sindaco di Sanremo, per vietare la balneazione in modo preventivo e temporaneo sino alla revoca, su tutto il litorale del Comune di Sanremo, tra Bussana e la Baia di Capo Pino.