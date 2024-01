Tiro con l'arco: l'Archery Club Ventimiglia al 'Trofeo Della Befana' di San Bartolomeo Al Mare

Organizzata dalla compagnia Arcieri San Bartolomeo Al Mare, “Trofeo Della Befana”, in programma Venerdì 5 Gennaio gara giovanile, e oggi 6 Gennaio gara per adulti, aperto ufficialmente il calendario delle gare di tiro con l'arco per il 2024, gara sui 18 metri. All'appuntamento hanno aderito, tra gli altri, anche i 5 portacolori dell'Archery Club Ventimiglia.



"Sarebbero stati molti di più - spiegano dalla società sportiva - ma l'influenza e il lungo weekend sulla neve che hanno penalizzato; fa sapere l'Archery Club Ventimiglia che ha chiuso alla grande il 2023 costellato da lusinghieri risultati ottenuti sia in campo giovanile che nella categoria superiore, cercheremo di confermarci, di migliorare nel 2024 ancor più le nostre prestazioni".



Questi i risultati:

Arco Olimpico Allieve Femminile

3° Vittoria Bellan

Arco Olimpico Ragazzi Maschile:

3° Leonardo Pavone

Arco Olimpico Giovanissimi Maschile:

1° Carlo Martin

Arco Compound Allieve Femminile:

1° Giulia Aloi

Gara 6 Gennaio

Arco Compound Master Maschile:

3° Massimo Casanova Fuga

Gli arcieri erano accompagnati dall'istruttore Ido Ferraldeschi.