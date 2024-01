Tiro con l'Arco: due giorni di grande sport nella palestra comunale di San Bartolomeo al Mare

Ieri e oggi, presso la palestra comunale di San Bartolomeo al Mare, si sono svolte due gare di tiro con l'arco valevoli per la qualificazione ai prossimi campionati italiani indoor di metà febbraio, organizzate dalla Compagnia Arcieri San Bartolomeo.

Spiegano dalla società sportiva; "Il 5 gennaio gara giovanile Aspettando la befana con un ottimo riscontro di partecipazione. I nostri portacolori si sono ben comportati .

Nella divisione olimpica sesto posto tra i ragazzi per Francesco Falchi, quinto posto allievi per Alessio Cioria, tra le allieve secondo posto per Carpio Mio Nicole,alla sua prima gara, tra le junior femminile secondo posto per Valeria Prette.

Per la divisione arco nudo primo posto tra le ragazze per Giulia De Marchi .

Oggi Trofeo Epifania dedicato alle classi senior e master.

Anche questa gara ha avuto una buona partecipazione.

Nella divisione olimpica terzo posto senior per Andrea D'Amico.

Nella divisione compound quarto posto per Dario Cosentino, quinto per Giovanni Volpi, ottavo per Cesare Argento.

Questo terzetto vince la gara a squadre.

Passiamo alla divisione arco nudo, senior femminile col quinto posto di Lucia Lenzi.

Nei master primo posto per Giuseppe Capalbo, terzo posto per Maurizio Gabrielli, sesto posto per Davide Piana, ottavo posto per Cesare Argento e nono posto per Salvatore D'Amico.

La squadra master si aggiudica il primo posto con Capalbo, Gabrielli, Piana.

Erano presenti alla manifestazione il consigliere federale Enrico Rebagliati e il consigliere regionale Flavio Siri.