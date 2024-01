Tennis: la sanremese Victoria Lanteri Monaco vince il suo terzo 'Lemon Bowl' di Roma

Victoria, campionessa d'Italia under 12, ha vinto per la terza volta la Coppa dei Limoni dopo averla già vinta nel 2021 (under 10) e nel 2023. Da prima testa di serie ha sbaragliato la concorrenza battendo in ordine Alessandra Grotti (6-1 6-1), Bianca Del Sal (6-1 6-1), Giulia Bonaccorso (6-1 6-4), Angela Goglia (6-1 6-2) ed Emma Brigatti in finale (6-2 6-1).

“Sono proprio contenta di aver vinto il terzo Lemon Bowl, soprattutto questo che coincide con l’anniversario dei 40 anni. Per me questo non è un torneo come gli altri, è un’esperienza unica ed è qualcosa che tutti i ragazzi devono provare”. La finale è stata a senso unico, sconfitta per 6-2 6-1 Emma Sirigatti che si deve accontentare del secondo posto in un tabellone dall'ottimo livello. Per Lanteri Monaco la stagione è appena iniziata e il pensiero va già ai prossimi mesi: “Non vedo l’ora di fare più esperienze all’estero dove ho già giocato contro avversarie fortissime. Nel 2024 proverò a migliorare, per riuscirci devo metterci voglia e fame in ogni partita e in ogni allenamento”.

Il torneo si è giocato dal 9 dicembre al 6 gennaio nelle categorie under 10, 12 e 14. 1360 iscritti con più di 50 stranieri da 36 Paesi. I tabelloni principali si sono disputati dal 2 al 6 gennaio.

L'evento, svoltosi presso il 'Salaria Sport Village', in questi anni ha visto protagonisti giocatori del calibro di Matteo Berrettini, Borna Coric, Ivan Ljubicic, Jelena Jankovic, Lorenzo Musetti, Ana Konjuh, Katie Boulter e Anna Kournikova.

Tabellone under 14 femminile: Lemon Bowl Work365 - Sporfie 2024

Crediti foto: Claudia Amico