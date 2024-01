Successo straordinario per l’edizione 2024 del Torneo dell’Oliva Taggiasca organizzato dall’ASD Olimpia Basket (foto)

In due giorni la palestra Ruffini di Taggia si è trasformata in una casa del minibasket, ospitando circa 190 bambini dagli 8 agli 11 anni, suddivisi in 15 squadre provenienti dalle province di Novara, Cuneo, La Spezia, Genova e Savona.

Tantissimi gli spettatori nella struttura scolastica, trasformata in un palazzetto gremito come non mai di tifosi, con trombette e vuvuzelas al seguito. Si perché la categoria Aquilotti riesce a dare, soprattutto in partite di così alto livello, emozioni fortissime.

“Stiamo ricevendo tanti apprezzamenti per l’organizzazione ma soprattutto per il clima di serenità e divertimento che i bimbi hanno potuto vivere in questi due giorni” è il commento del presidente Nino Ioppolo “teniamo molto a questo perché è il nostro marchio di fabbrica, ringraziamo perciò tutti gli atleti, i coach e i genitori delle squadre partecipanti, perfettamente in linea con lo spirito di fair play e di sana competizione che abbiamo il dovere di insegnare ai nostri ragazzi”.

Perfettamente riuscito anche l’esperimento della partitella in stile NBA All-Stars, che ha visto giocare insieme 8 atleti (1 per squadra) che hanno dato il meglio durante il torneo.

Ecco i risultati

Venerdì 5 gennaio – Torneo Cat. Aquilotti SMALL (annate 2014-15)

1° classificato – Olimpo Alba

2° classificato – ABC New Ponente

3° classificato – Auxilium Genova

4° classificato – Pallacanestro Sestri

5° classificato – Oleggio Junior Basket

6° classificato – Olimpia Basket

7° classificato – My Basket Genova

8° classificato – Pallacanestro Farigliano

Hanno partecipato alla sfida All Stars per i BIANCHI di coach Fusco - Bastianelli Alberto (Auxilium), Tatangelo Jacopo (My Basket), Clerace Leonardo (ABC), Niane (Oleggio), per i COLORATI di coach Arduino - Perra Tommaso (Sestri), Della Piana Pietro (Alba), Novarese Federico (Farigliano), Frontero Gemma (Olimpia).

Sabato 6 gennaio – Torneo Cat. Aquilotti BIG (annate 2013-14)

1° classificato – Olimpia Basket

2° classificato – ABC New Ponente

3° classificato – Canaletto Basket La Spezia

4° classificato – Olimpo Alba

5° classificato – Pallacanestro Farigliano

6° classificato – Auxilium Genova

7° classificato – Oleggio Junior Basket

Hanno partecipato alla sfida All Stars per i BIANCHI di coach Bolgioni - Rodella Giacomo (Auxilium), Cavalli Umberto (ABC), Onorato Pietro (Farigliano), Taccogna Dario (Olimpia) mentre per i COLORATI di coach Arduino – Delmonaco Mattia (Oleggio), Bellano Vittorio (Canaletto), Calleri Vittorio (Alba), Casella Simone(Olimpia).