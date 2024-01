Calcio giovanile: improvviso cambio di allenatore per i pulcini dell'Asd Badalucco 2009

Martedì 9 gennaio 2024 riprenderanno gli allenamenti per la squadra pulcini della Asd Badalucco 2009, con una grossa novità.

Non troveranno più ad attenderli l’allenatore Paolo Garrione, che era entrato in carica nel settembre scorso. Il Presidente del sodalizio Gianni Boeri ha ringraziato il tecnico, costretto a dimettersi, per sopraggiunti impegni personali, per il proficuo lavoro svolto in questi mesi.

Il direttivo di conseguenza ha provveduto a nominare il nuovo allenatore nella persona di Dino Bianchi. Si tratta di un ex insegnante di Scuola Primaria, di 71 anni, nativo di Badalucco ed ivi residente.

Ha sempre avuto un rapporto di amore e innata competenza con il calcio, sia dal punto di vista agonistico, sia sulla panchina di allenatore. In gioventù dopo aver giocato a livello dilettantesco, arrivò a militare nel campionato di eccellenza, indossando la maglia dell’Alassio, dell’Argentina Arma e della Taggese.

Ha scritto il suo nome nella storia del calcio 'bauchegno' per essere stato l’allenatore della Badalucchese che arrivo a vincere il campionato di categoria, senza aver perso una sola partita. Si trovò ad allenare già una volta i pulcini, quelli dell’Arma di Taggia, nel 1988.

Cercherà di coniugare nella sua leadership le competenze pedagogiche acquisite nella scuola, dove spesso si è occupato dell’incentivazione della pratica sportiva, con spirito pedagogico e le necessarie competenze tecniche.

“In primo luogo sul campo i bambini tra gli otto e gli undici anni si devono divertire, nell’ambito di una relazione correttissima con gli avversari – dice – devono saper stare sul campo, accettando le regole. Ma devono anche essere vogliosi di migliorare in continuazione”

Come accadde per suo figlio Alberto Bianchi, che tirò i primi calci al pallone sul terreno sgarruppato di regione Premartin, e poi arrivò a militare in serie A, con l’apprezzamento di pubblico e allenatori. E ora occupa un importante ruolo dirigenziale nella Società sportiva Lazio.

Probabilmente Dino Bianchi nella sua attività sarà affiancato da un altro membro della famiglia, si tratta del nipote Lorenzo, che svolgerà il ruolo di tattico.

I pulcini Alice, Laura, Leonardo, Lorenzo, Ettore, Luca, Davide, Riccardo, Mattia, Francesco martedì non troveranno ad accoglierli solo un nuovo “mister”, ma una blasonata tradizione calcistica di famiglia. Forza Leoncini!!!