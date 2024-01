Maltempo sul Ponente: prolungata l'allerta, forte nevicata sulle montagne del basso Piemonte

Il maltempo che sta colpendo la nostra provincia ha portato alla conferma dello scenario annunciato ieri da Arpal. Sta piovendo su tutto il territorio mentre la neve sta colpendo solo le montagne del basso Piemonte. Una forte nevicata è in atto su Limone Piemonte, Artesina, Prato Nevoso e anche Frabosa Soprana. Sono segnalati tra i 15 e i 20 centimetri di coltre bianca sulle località siccistiche piemontesi e una decina a Monesi. Allungata l’allerta gialla sul Levante.

Al momento non si registrano problemi, invece, sulle direttrici che portano al Nord. Al netto di un incidente avvenuto sulla A10 vicino a Genova (che provoca rallentamenti) chi procede sulla A6, A7 e A26 al momento trova solo pioggia, visto che le nevicate sono solo in altura.

Precipitazioni non particolarmente abbondanti, per ora, sulla nostra provincia. Questa la situazione alle 12: Ceriana 25, Ventimiglia, Dolcedo e Cipressa 24, Sanremo e Bajardo 23, Dolceacqua 22, Rocchetta Nervina 19, Borgomaro ed Airole 18, Imperia, Triora, Verdeggia, Apricale e Pontedassio 17, Pigna 16, Pieve di Teco e Nava 15, Montalto 13.

Al momento le temperature sono basse ma non freddissime. L’unica sotto zero è quella dei 1.800 metri di Poggio Fearza con -0,2. Sulle località in altura si registrano alcune altre temperature vicine allo zero ma comunque superiori. A Verdeggia 1,6, Col di Nava 2,4, Triora 4,1, Bajardo 5,2, Pornassio 6, Pieve di Teco e Pigna 7,4, Airole 7,9, Ranzo 8, Seborga 8,1, Borgomaro 8,7, Cipressa e Dolceacqua 9,6, Dolcedo 9,7, Ventimiglia 10,2, Imperia 10,7 e Sanremo 11,2.

La perturbazione in atto è attesa con la sua parte più attiva tra il pomeriggio e la serata di oggi; sul levante della regione si attendono fenomeni anche nella prima parte della giornata di domani. La quota neve sarà in calo nelle prossime ore nell’entroterra. Temperature in netto calo già nel pomeriggio di oggi. Sotto le previsioni.

OGGI: piogge diffuse e rovesci con cumulate significative su ABD, elevate su CE ed intensità fino a moderate su BCE. Cumulate puntualmente fino fino a molto elevate. Fenomeni in esaurimento dalla sera a partire da Ponente. Venti forti su ABCD con raffiche di burrasca (70-80km/h) su ABC. Dal pomeriggio deboli nevicate su D, in particolare su parte occidentale, oltre i 400-500 m; oltre i 700-800 m su valle Scrivia e 900-1000 m su val Trebbia. Disagio per freddo su D in serata.

DOMANI: nella notte residue piogge e rovesci su C, anche moderati, con cumulate fino a significative, in esaurimento. Venti forti su AB con raffiche fino a burrasca, nella notte, in attenuazione dalla mattina, forti su rilievi di DE. In tarda serata possibile rinforzo della ventilazione settentrionale su tutte le zone. Disagio fisiologico per freddo su D nottetempo e nelle prime ore del mattino.

DOMENICA: venti forti di tramontana su tutte le zone con raffiche fino a 50-60 km/h e valori anche maggiori allo sbocco delle valli e sui crinali.