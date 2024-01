Maltempo in Riviera, Diano Marina chiude l’Incompiuta per ragioni di sicurezza

“Causa forte rischio di condizioni meteo avverse, l’Incompiuta resterà chiusa a partire da oggi fino a nuova comunicazione”. Ad annunciarlo è stato il Comune di Diano Marina in considerazione dell’arrivo di una perturbazione che nel Levante ha sollecitato l’Arpal ad emettere uno stato di allerta gialla.

Una decisione, quindi, dettata da motivi di sicurezza. Intanto, sono partiti i lavori a monte della strada a mare che collega la cittadina dianese a Imperia.

Da due mesi sono in corso interventi da parte della ditta incaricata per la messa in sicurezza dell'area. Durante alcuni sopralluoghi compiuti dal sindaco Cristiano Za Garibaldi e dall'assessore Luca Spandre è stato concordato, insieme a tecnici e funzionari, un'apertura dell'Incompiuta il sabato e la domenica, compatibilmente con le esigenze tecniche e con le eventuali allerte meteo.

E proprio per quest’ultimo argomento ecco che il Comune questa mattina ha deciso di chiudere l’Incompiuta a pedoni e bici.