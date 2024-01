De Iaco (ex primario a Imperia): “Pronto soccorso sotto assedio in tutta Italia, in aumento i tempi d’attesa”

“Pronto soccorso sotto assedio in tutta Italia, e aumentano in modo preoccupante i tempi di attesa dei pazienti che necessitano di un ricovero”. Una fotografia precisa della situazione sanitaria nel Bel Paese è stata scattata da Fabio De Iaco, già primario del pronto soccorso dell’ospedale di Imperia e ora presidente della Società italiana di medicina di emergenza urgenza (Simeu).

In questi giorni festivi ha analizzato il servizio sanitario offerto dal pronto soccorso degli ospedali da Nord a Sud. "Solo nel Lazio – afferma De Iaco - i pazienti in attesa di ricovero nei Ps sono al momento oltre 1100; arrivano a 500 in Piemonte, mentre in Lombardia i ricoveri ordinari sono stati sospesi proprio a causa del sovraffollamento". I giornali locali danno conto di situazioni al limite in quasi tutte le grandi città della Penisola, da Genova a Taranto, dopo la notte di Capodanno l'emergenza non è rientrata, anzi. Il picco di influenza da virus respiratorio e Covid sembra non essersi arrestato.