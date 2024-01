Concessioni balneari e 'Direttiva Bolkenstein': Castagnino "Si continua a mettere il settore in difficoltà"

“Non possiamo, nè vogliamo, nascondere il nostro forte disagio verso le continue, ostinate sollecitazioni provenienti dal ‘Quirinale’ per l’immediata ed inflessibile applicazione della ormai famosa (ed altrettanto famigerata) ‘direttiva Bolkenstein’. Ci riferiamo in particolare ai pressanti richiami, provenienti dal ‘Colle’ e con destinazione Governo e Parlamento, per indire le aste per le aree pubbliche destinate al commercio ambulante, così come nel 2022 furono interessate le concessioni degli stabilimenti balneari”.

Interviene in questo modo Francesco Castagnino, coordinatore per la provincia di Imperia del movimento ‘Indipendenza!’. “Riteniamo – prosegue - come il prevedibile risultato di questi provvedimenti sia l’oggettiva messa in difficoltà di tutto quel settore formato da piccole se non micro imprese ed imprenditori che, una volta persa la loro attività, si troverebbero ad affrontare un problematico rientro nel mercato del lavoro. Appare evidente come si consideri più importante rispettare una, comunque discussa e controversa, Direttiva europea, rispetto al principio costituzionale del diritto al lavoro”.

“Temiamo infine – termina Castagnino - che i partiti di governo, viste anche le immancabili, sperticate lodi al ‘discorso di fine anno’, ed in netto contrasto con ciò che veniva proclamato in campagna elettorale, si adegueranno presto ai citati moniti. Così come la sinistra che pare anch’essa piu orientata a sostenere la ricordata Direttiva piuttosto che i lavoratori italiani”.