Test conclusi positivamente, il dianese Carcheri scalda i motori per la Dakar

Volto sorridente e rilassato anche perché i test prima dello start sono stati tutti positivi. Il pilota dianese Luciano Carcheri è pronto alla sua dodicesima partecipazione alla Dakar che prenderà il via venerdì da Alula in Arabia Saudita. Con lui la Squadra Corse Angelo Caffi per l’impegnativa “Dakar Classic”, formula della corsa dedicata alle auto che hanno fatto la storia della manifestazione. La tappa conclusiva di questa avventura si concluderà dopo 14 giorni impegnativi a Yanbu.

La corsa quest’anno sarà particolarmente difficile per via degli attraversamenti di dune e delle prove di navigazione, dove gli equipaggi avranno un tempo limite per poterle ultimare. La difficoltà sarà trovare il passaggio corretto.

Carcheri non sarà solo. Con lui ci sarà Fabrizia Pons, storica navigatrice della ex pilota francese Michèle Mouton. Donna appassionata di motori e molto esperta che aiuterà Carcheri in una competizione complessa. “Speriamo di fare una buona corsa. Abbiamo organizzato tutto al meglio per essere più performanti possibile”.