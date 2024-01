Taggia: venerdì e sabato un torneo 'diffuso' di minibasket con squadre da tutto il Nord Italia

Si terrà venerdì e sabato prossimi il consueto torneo patrocinato dal Comune di Taggia e dedicato alla famosa cultivar delle olive, ma soprattutto alle persone e alle aziende del nostro territorio. Un torneo 'diffuso', perché si svolge in più location contemporaneamente e perché non ha una collocazione temporale ben precisa. La formula prevede, infatti, piccoli tornei che si concludono in giornata e che possono svolgersi a gennaio come ad aprile o novembre.

Con la fine delle vacanze l'Olimpia Basket organizza due tornei, il primo, venerdì sarà dedicato alla categoria Aquilotti Small (annate 2015-2014) e vedrà affrontarsi 8 squadre:

- Junior Basket di Oleggio (NO)

- Olimpo Alba (CN)

- Pallacanestro Farigliano (CN)

- ABC New Basket di Albenga/Alassio/Ceriale (SV)

- Auxilium Genova

- Pallacanestro Sestri (GE)

- Basket Canaletto La Spezia

- Olimpia Basket Arma Taggia Sanremo (IM)

Il secondo torneo si giocherà con la Befana e vedrà affrontarsi 7 squadre della categoria Aquilotti Big (Annate 2013-2014), sempre provenienti da Piemonte e Liguria:

- Junior Basket di Oleggio (NO)

- Olimpo Alba (CN)

- Pallacanestro Farigliano (CN)

- ABC New Basket di Albenga/Alassio/Ceriale (SV)

- Auxilium Genova

- My Basket Genova

- Olimpia Basket Arma Taggia Sanremo (IM)

Al termine di entrambi i tornei, si giocherà una partita extra fra i migliori 8 giocatori selezionati dalla commissione tecnica della manifestazione, nessun premio in palio, solo l’onore e l’esperienza di giocare nel primo “All Star game” della propria vita.

Due giornate intense di minibasket e aggregazione fra bambini, tecnici e genitori; una festa animata da 90 atleti e circa 300 accompagnatori nel bellissimo borgo di Taggia.