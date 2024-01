Cosa sono e a cosa Servono i Framework Open Source

I framework sono strutture di codice riutilizzabile e modulare, utili a semplificare e velocizzare lo sviluppo di applicazioni, siti web e altri progetti software. Possono essere divisi in due grandi categorie: proprietari e open source. Questi ultimi, in particolare, stanno acquisendo una crescente popolarità tra developer e aziende. Essendo open source, infatti, possono essere usati, modificati e ridistribuiti liberamente. Ma vediamo più da vicino cosa sono e a che servono.

Che cos'è un framework open source

Un framework open source è un insieme di librerie software e documentazione che consente agli sviluppatori di costruire applicazioni basate su di esso. La loro caratteristica principale è che il codice sorgente è liberamente consultabile, modificabile e ridistribuibile dalla comunità di developer. Ciò permette a chiunque di contribuire al suo sviluppo e miglioramento nel tempo. La loro origine risale agli albori dell'informatica, quando la condivisione di codice era una prassi comune tra i programmatori, atta ad accelerare il progresso e favorire l'innovazione.

A cosa servono i framework open source

I framework open source possono essere adottati per diverse ragioni:

Riduzione dei costi : non devono essere pagate licenze proprietarie per l'utilizzo o la modifica del codice, rendendoli una scelta economicamente vantaggiosa.

Ampia comunità di sviluppatori : la natura open source permette alla community di contribuire con correzioni di bug e modifiche continuate nel tempo, anche in assenza del team originale. Ne deriva un ciclo di vita molto più lungo.

Standardizzazione : l'adozione di tecnologie open source da parte di molti sviluppatori porta alla nascita di best practice condivise e standard de facto .

Libertà di personalizzazione : poiché il codice è liberamente modificabile, i framework open source possono essere facilmente adattati alle specifiche esigenze di un progetto.

Il Ruolo e l'Importanza nel Settore Tecnologico

I framework open source ricoprono un ruolo centrale nello sviluppo software moderno, in quanto forniscono un punto di partenza solido per la creazione di nuove applicazioni. Così, gli sviluppatori hanno modo di concentrarsi sugli aspetti innovativi dei loro progetti, riducendo tempo e costi.

Inoltre, la struttura collaborativa di queste piattaforme incoraggia la condivisione di idee all'interno di grandi community internazionali. Ciò non può che stimolare un continuo scambio di buone prassi e promuovere l'open innovation, fattore chiave per il progresso tecnologico.

Un chiaro esempio di tutto ciò è Flutter, framework multipiattaforma per app mobili e desktop: la sua ampia diffusione ha contribuito a definire standard condivisi tra sviluppatori, riducendo la frammentazione.

Esempi e Impieghi Pratici

Tra i framework open source più diffusi e adottati spiccano Angular e React per lo sviluppo front-end, assieme a Node.js per il back-end:

· Angular, sviluppato da Google, si distingue per l'architettura robusta e l'integrazione di best practice reattive, che facilitano la gestione di dati dinamici e la realizzazione di interfacce utente interattive.

· React creato da Meta (Facebook ai tempi) ha guadagnato popolarità grazie all'efficienza e flessibilità date dal Virtual DOM, che ottimizza le prestazioni riducendo inutili aggiornamenti dell'interfaccia.

· Node.js rappresenta invece una pietra miliare per lo sviluppo lato server. Basato su JavaScript, ha introdotto un modello asincrono e basato su eventi, perfetto per applicazioni web real-time. L'uso di JavaScript su entrambi i lati (client e server) ha semplificato lo sviluppo, permettendo di usare lo stesso linguaggio lungo tutto lo stack tecnologico.

Per l’intelligenza artificiale, TensorFlow emerge come una delle piattaforme open source di punta. Creata anch’essa da Google, ha democratizzato l'accesso all'AI rendendola più accessibile. Flessibilità e scalabilità, infatti, consentono di implementare complessi algoritmi di machine e deep learning, facendone uno strumento di riferimento in molti ambiti.

Ma questi sono solo alcuni degli esempi possibili: i framework open source rappresentano ormai una componente imprescindibile del panorama tech, essenziali per realizzare innovazione in tempi rapidi e con costi accessibili.