La Provincia ha deciso di prorogare il servizio di trasporto locale alla RT per sei mesi

A firmare l’atto è il segretario generale Rosa Puglia. Un provvedimento importante perché di fatto la Provincia di Imperia ha deciso proprio in questi giorni di inizio anno la proroga di sei mesi dell’attuale affidamento emergenziale in via diretta del servizio di Trasporto Pubblico Locale all’azienda Riviera Trasporti Spa di Imperia. Una decisione che prevede, nel relativo atto, “l’espressa facoltà di recesso unilaterale anticipato della Provincia di Imperia, con clausola contrattuale in suo favore che escluda qualunque forma di indennizzo, qualora venissero meno le condizioni eccezionali che hanno legittimato la proroga”.

Nel frattempo, tuttavia, l’Amministrazione provinciale ha impegnato la spesa per il servizio per il periodo 1 gennaio – 30 giugno 6.490.920,32 euro. L’altro impegno di spesa riguarda le risorse trasferite dalla Regione Liguria alla Provincia di Imperia per il rinnovo del contratto autoferrotranvieri 2024 relative al primo semestre 2024, con una somma pari 833.658,66 euro.