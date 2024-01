Taggia, Sindaco Conio: "Sanremo ha organizzato un Capodanno meraviglioso, presenti anche i nostri concittadini"

Il Natale a Taggia è da anni un vero e proprio punto di forza della cittadina ligure che richiama parecchi amanti della tradizione, ma a Capodanno - per quest’anno - si è volutamente deciso di non organizzare concerti in piazza. La scelta di buonsenso è stata presa dall’Amministrazione Comunale per non andare in contrasto con il vicino Comune di Sanremo, permettendo così ai cittadini di Taggia di confluire nella confinante Città dei Fiori per celebrare il nuovo anno, così come spiegato dal Sindaco Mario Conio.

“Sanremo ha organizzato un Capodanno meraviglioso. Noi di Taggia, essendo un Comune confinante, abbiamo ritenuto opportuno non fare proposte di tipo concorrenziale con il Comune di Sanremo - sottolinea Conio -. Viviamo realtà che sono così strettamente connesse che ci è sembrato logico concentrarci su altri aspetti legati più al Natale e quindi ad eventi culturali come è stata la sinfonica, il gospel ed il Natale in Villa Boselli. Sul Capodanno siamo rimasti fermi proprio perché c’era un’offerta vicino a noi di assoluto pregio e quindi auspicavamo che anche i nostri concittadini andassero a vivere la realtà di Sanremo. Un altro dettaglio è che la nostra piazza a maggiore vocazione turistica è Piazza Chierotti ed è situata sul mare e per questo molto soggetta agli eventi climatici. Queste sono le nostre motivazioni. Abbiamo preferito concentrarci sul Natale, ma per Capodanno, avendo un colosso come Sanremo proprio di fianco, ci è sembrata una battaglia impari ed anche poco utile. E così abbiamo deciso di puntare tutto sul Natale che è poi da anni uno dei nostri punti di forza”.