Diano Arentino, sabato 6 gennaio la seconda edizione della "battuta di caccia" alle 'Befane

La ‘Combriccola del Golfo’ organizza una seconda (amichevole) battuta di caccia alla befane nel pomeriggio del prossimo sabato.

Dopo l’esperimento di successo dello scorso anno ritorna la prima manifestazione dell’anno 2024 organizzata all’interno del comune di Diano Arentino. Come ogni anno i partecipanti saranno i bambini che potranno usare ogni mezzo per bloccare almeno una delle befane atterrate che, c’è da aspettarselo, cercheranno ogni mezzo per scappare… compresa la ‘corruzione’ a base di caramelle.

La manifestazione inizierà alle 14.30 in via Borghetta (località Evigno) del comune di Diano Arentino. Riscatto e merenda saranno offerti dall’associazione ‘La Combriccola del Golfo’.