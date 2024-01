Tutti gli appuntamenti e manifestazioni di oggi, martedì 2 gennaio, in Riviera e Côte d'Azur

MARTEDI’ 2 GENNAIO



SANREMO

9.00-20.00. ‘Labirinti in volo’: mostra personale con opere accompagnate da brevi testi poetici dell’artista e scrittrice Soraya Arianna Cordaro. Best Western Hotel Nazionale, via Matteotti 3, tutti i giorni fino al 23 gennaio

10.00-19.00. ‘Ironica poesia - Il mondo di Lisandro Rota’: mostra curata da Gioia Quicquaro, storica dell'arte alla Galleria d'arte ‘La Mongolfiera’, in via Roma 50, fino al 13 gennaio (tutti i giorni 15.30/19.00, martedì, giovedì e sabato anche 10/12)



10.00-19.00. ‘Tradurre il Respiro della Terra’: mostra con sculture e opere grafiche dell’artista Elio Lentini. Museo civico di Palazzo Nota, Piazza Alberto Nota 2, fino al 21 gennaio (h 10/12-15/19 da martedì a domenica)

16.00-19.30. Luna Park dei Fiori. Piazzale Dapporto e lungomare Vittorio Emanuele (da lunedì a venerdì h 16/19.30, sabato h 15/24, festivi h 10.30/12.30-14.30/24), fino al 14 gennaio (più info)

IMPERIA

8.00. Presepi ad Imperia dislocati in vari luoghi della città, fino all’8 gennaio (per visionarli scaricare qui la brochure)

8.00-16.30. Mostra ‘Imperia è… un ponte tra passato, presente e futuro’ con un allestimento dinamico e interattivo che invita a riflettere sulla natura dualistica che ha animato storicamente le due cittadine maggiori. Locali dell'Archivio di Stato di Imperia in via Giovanni Strato 8 A, ingresso libero, fino all’8 giugno 2024 (lunedì, mercoledì e venerdì h 8/13, martedì e giovedì h 8/16.30)

10.00-17-00. Apertura straordinaria di Villa Grock (h 10/13-14/17) con due visite accompagnate su prenotazione, alle 10.30 e alle 15.30 ‘Alla scoperta di Villa Grock, dimora del Re di tutti i clown’ (percorso adatto a grandi e piccini). Villa Grock, via Fanny Roncati (4 euro a persona oltre al biglietto di ingresso al museo), prenotazioni al 340 4956218 (più info)

15.00-20.00. Spettacoli al Planetario, adatti a grandi e piccini, tra cui il nuovo spettacolo ‘Polaris, il sottomarino spaziale e il mistero della notte polare’ che prevede un piccolo laboratorio a cura dei Planataristi. Museo Navale, Via Scarincio 9 (più info)



20.45. ‘Auguri in musica - Memorial Franca Rambaldi’: concerto del Coro ‘Con Claudia’ diretto da Margherita Davico con la partecipazione straordinaria del cantante Braulio Gonzales da New York e con Tiziana Zunino (tastiera), Letizia Barbagallo (flauto), Maurizio Pettigiani (percussioni). Chiesa Parrocchiale della Sacra Famiglia, ingresso libero

VENTIMIGLIA



9.30-18.00. Esposizione del manufatti partecipanti al Concorso ‘Presepi Poveri’. Oratorio dei Neri, fino a fine gennaio (premiazione il 6 gennaio)



BORDIGHERA



10.00. Il Natale dei bambini: la Magia della Scibretta, l’albero parlante. Spianata del Capo ‘Scibretta’ a Bordighera alta, fino al 6 gennaio

10.00-18.00. 24° Concorso ‘Presepi... Sotto le Stelle’presso l'Oratorio dell'Annunziata (premiazione il 7 gennaio 2024 h15)



15.00. Laboratorio crativo ‘Costruisci animali di carta’ al Villaggio di Natale in paese alto

15.30-19.00. ‘Un secolo di marine a Bordighera’: mostra a cura dell’Archivio Balbo con più di 60 opere di 24 artisti che, dal 1900 ad oggi, sono stati ispirati dal mare della città delle palme e lo hanno reso protagonista dei loro dipinti. Intervengono, insieme a Marco Balbo, le critiche d’arte Francesca Bogliolo e Claudia Andreotta. Ex Chiesa Anglicana, fino al 7 gennaio



OSPEDALETTI



11.00. Cimento Invernale presso la spiaggia La Playa

16.30. Per la rassegna 'Parole... alla Piccola' Angela Pupa Tagliabue presenta il libro ‘Volare...oh oh. Cento anni a Sanremo fotografando’ in collaborazione con Libreria Ubik Sanremo. Centro ‘La Piccola

TAGGIA

14.30. Visita guidata gratuita del centro storico di Taggia. Ritrovo in Piazza IV Novembre, info e prenotazioni al 338 6913335

DIANO MARINA

9.00-19.00. ‘Sapori e tradizioni’: 10ª edizione con prodotti tipici, golosità, concerti, laboratori e animazione per bambini. Centro cittadino, anche domani

9.00. Presepe artistico a cura dell’associazione Famïa Dianese in Piazza Dante, fino al 7 gennaio



16.00-19.00. ‘Se vuoi, perdi i tuoi passi’: mostra personale di Alessandro Giampaoli a cura di Civiero Art Gallery. Palazzo del Parco, fino all’11 gennaio (tutti i giorni, domenica e festivi su appuntamento)



CERVO

16.30. Mostra fotografica ‘Carruggi e colori del Borgo’ a cura di Gian Paolo Giordano, ex primo cittadino di Cervo. Castello dei Clavesana, fino al 4 febbraio (più info)



ENTROTERRA

AIROLE

9.00-19.00. Presepe artigianale allestito da un gruppo di volontari ed appassionati rappresentante scorci del paese di Airole nell’ambientazione del Natale. Chiesa parrocchiale dei S.S. Filippo e Giacomo, tutti i giorni fino al 7 gennaio

DIANO CASTELLO



10.00-18.00. Mostra personale ‘Arte ai confini del sacro’ di Paolo Federico. 'Caruggiu dritu', fino al 14 gennaio

10.30-16.30. Mostra dei Presepi (42ª edizione): tutti i partecipanti riceveranno un riconoscimento per la loro adesione e collaborazione. Chiesa di San Giovanni, in Piazza Monsignor Massone, fino al 7 gennaio



DOLCEDO

9.00. Settima edizione della rassegna concorso ‘Alberi di Natale per le vie del borgo’ organizzata dall’Associazione ‘U Casô Növu’ con 43 alberi ostruiti con gli elementi più svariati, soprattutto materiali di riciclo e di riutilizzo. Percorso segnalato che si snoda lungo le strade del paese (fino al 5 gennaio)



MONTEGROSSO PIAN LATTE

9.00. Presepe a Grandezza Naturale raffigurante la Natività realizzato lungo la strada principale del borgo, Via IV Novembre, dalla Chiesa Parrocchiale di San Biagio e fino alla Casa del Pastore, nei pressi della Fontana del Gemellaggio (fino al 4 febbraio 2024)



PORNASSIO

9.00. ‘I presepi nel Borgo’: allestimento di numerose rappresentazioni della Natività a cura dell'associazione Nova Kronos.Vie della fazione di Ottano, fino al 7 gennaio



SEBORGA



10.00. Piccola esposizione di presepi della ‘Scuola delle stagioni’ e presepi tipici della ‘Comté de Nice’ presso il chiosco di Piazza Martiri, fino al 28 gennaio

TRIORA



14.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 14.30/18, sabato e domenica , domenica e festivi anche h 10.30 alle 12). Museo Etnografico, corso Italia 1, info 0184.94477 (più info)



FRANCIA

MONACO

10.00-19.00. Pop-Up di Natale: Chalets di Natale con delizie gastronomiche, regali e sapori festivi, dalle soffici crêpes alle confortanti cioccolate calde. Avenue de Monte-Carlo, fino al 6 gennaio 2024 (dal 15 al 25 dicembre h 12/19 tranne venerdì e sabato h 10/19. Chiuso il 25 dicembre. Dal 26 dicembre al 6 gennaio h 10/21, il 31 dicembre chiusura alle 14) (più info)



11.00-19.00. ‘Il principe nel cuore del circo’: mostra organizzata nell'ambito delle commemorazioni del Centenario del Principe Ranieri III e del 50° anniversario del Festival Internazionale del Circo di Monte-Carlo. Terrasses de Fontvieille (Museo dell'Automobile Antica), fino al 28 gennaio (tutti i giorni tranne il 25 dicembre e il 1 gennaio) (più info)



11.00-22.30. Le Village des Sports a Port Hercule de Monaco, fino al 7 gennaio (più info)

16.00. ‘Il Villaggio di Natale - Ranieri III, principe appassionato’: grandi e piccini potranno passeggiare tra gli arredi appositamente creati per l'occasione e scoprire le grandi passioni che il Principe Ranieri III aveva per il mare, le arti, gli animali e lo sport. Quai Albert Ier, fino al 7 gennaio (più info)

19.30. Rappresentazione della ‘Carmen’ a cura de ‘Les Ballets de Monte-Carlo con l'Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo diretta dal M°Manuel Coves. Grimaldi Forum Monaco (più info)

NICE



9.00-13.00. ‘Prom’Classic’: corsa di 10 km con partenza dalla Promenade des Anglais (più info)

11.00. Natale a Nizza 2023: mercatino di Natale, casa di Babbo Natale, intrattenimento musicale, spettacoli gratuiti nel cuore di Place Masséna e dei giardini Albert 1er e tante altre sorprese, fino al 7 gennaio (più info) 14.00-23.00. Luna Park indoor con 130 stand e giostre. Palais des Expositions, Esplanade de Lattre de Tassigny, fino al 7 gennaio (più info e orari a questo link)





