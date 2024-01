Calcio: finisce il 2023 e il presidente della Virtus Sanremo traccia il bilancio dell'anno

Fine anno e consueto bilancio per il presidente della Virtus Sanremo Calcio 2011, Fian Luca Moroni Gian: “Esprimiamo soddisfazione per l'avvenuta qualificazione alla fase regionale da parte della nostra under 14 guidata da Fabrizoi Lanteri con il vice Zeno Zanetti. Questo risultato dimostra, ancora una volta, la validità dei nostri allenatori, dei ragazzi e della società che senza troppi proclami hanno raggiunto l'obiettivo di inizio stagione. E proprio la qualificazione in un girone molto duro, forse uno dei più difficili, con squadre che da sempre si sono qualificate, aumenta il valore del risultato”.

Altro aspetto non di minor valore é il fatto che da oggi anche la Virtus Sanremo da la possibilità ai ragazzi di Sanremo e delle città vicine di poter confrontarsi con altre realtà, più importanti: “Mentre con gli under 15 di Gian Luca Moroni ed Alessandro Iacovetta la qualifica era più difficile, come lo scorso anno i ragazzi sono cresciuti e si sono ben comportati nel campionato di categoria Interprovinciale e quindi speriamo si possano ripetere”.

Bene anche gli under 12 del duo Massimiliano Moroni e Gerardo Scazzola: stanno crescendo parecchio e stanno dominando il loro girone. In prospettiva una risorsa. Gli under 10 si trovano ancora difficoltà ma i tecnici Gaetano De Martino ed Osvaldo Brunori, saranno in grado di alzare l'asticella.

Nella scuola calcio ‘Angelo Moroni’ Daniele Capozucca sta creando un buon gruppo di lavoro: “Qui è stato più difficile poiché dopo la fine della collaborazione con la Sanremese abbiamo deciso di partire da zero e siamo ripartiti. Il 2024 sarà uno dei nostri obiettivi crescere ulteriormente”.

La prima squadra vive un momento delicatissimo ed il neo allenatore Daniele Capozucca dovrà provare a salvarsi in un campionato molto duro che sembrerebbe compromesso. Ma nel calcio mai dire mai le prossime partite saranno vitali per la permanenza in categoria: “Invito i ragazzi a crederci – dice Gian Luca Moroni – e, qualche arrivo potrebbe imprimere la svolta necessaria affinché si cambi passo”.

“Colgo l'occasione – termina - per ringraziare tutti i tesserati, gli allenatori, i dirigenti, lo staff operativo ed ovviamente famiglie e tifosi che ci seguono. Dopo 13 stagioni essere ancora in piedi dimostra la nostra capacità tecnica organizzativa ed il plus lo danno le numerose richieste di giocatori d parte di altre società. Auguri di un meraviglioso 2024”.