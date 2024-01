Sanità nel territorio intemelio, il bilancio e gli auspici del consigliere comunale di Bordighera Giuseppe Trucchi

"Gli ultimi giorni dell'anno sono momento giusto per fare un bilancio e formulare degli auguri. Vorrei quindi dedicare qualche parola ad un bilancio sui problemi sanitari del nostro territorio intemelio e conseguentemente dedicare a tutti noi un auspicio ed un augurio.

Dovrebbe finalmente dopo 6 anni di vicende contraddittorie e a volte francamente sorprendenti prendere il via a Gennaio la gestione privata dell'ospedale Saint Charles di Bordighera. L'augurio è che sia la volta buona. La promessa è che vigileremo con la massima attenzione.

I servizi sanitari territoriali attraversano un momento di grave difficoltà. Dalla mancanza dei medici di famiglia, alla riduzione della guardia medica, dai punti interrogativi circa la collocazione della farmacia per la distribuzione dei farmaci attualmente ubicata presso l'ospedale ai problemi relativi alla palestra riabilitativa territoriale anche quella attualmente al S.Charles, per finire alle liste d attesa per

molte prestazioni ambulatoriali, senza dimenticare le criticità dei servizi per la salute mentale,per la disabilità e per le attività consultoriali sono moltissime le problematiche che i cittadini devono quotidianamente affrontare. L'augurio è che almeno alcuni punti di quelli sopraelencati vengano risolti e che vengano garantite informazioni precise e tempi accettabili.

Un augurio particolare voglio inviare al nuovo Direttore Generale, il terzo in pochissimi anni, affinché possa riuscire a dare una svolta positiva ad una situazione che sembra bloccata.



Giuseppe Trucchi Consigliere Comunale Gruppo Insieme".