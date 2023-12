Le opinioni dello youtuber Samu Bit sulla presale di Bitcoin Minetrix

Samu Bit, uno youtuber specializzato in criptovalute con 10.800 iscritti al suo canale, ha parlato della presale di Bitcoin Minetrix in un suo video recente.

VAI ALLA PRESALE DI BITCOIN MINETRIX

Cos’è Bitcoin Minetrix

Bitcoin Minetrix è una piattaforma di cloud mining che si distingue dalle altre, in quanto non propone contratti vincolanti e pagamenti per l’hashrate. Il progetto si basa sul token nativo BTCMTX e sullo Stake-To-Mine. Questa meccanica permetterà agli utenti di ottenere crediti di mining non scambiabili, tramite lo staking del token nativo BTCMTX.

https://www.youtube.com/watch?v=Kyv2_9lJEFI

I crediti di mining, sotto forma di token ERC-20, si potranno bruciare per generare hashrate sulla piattaforma Bitcoin Minetrix, in modo da ricevere ricompense in BTC.

La piattaforma ha raccolto più di 6,6 milioni in presale, con il BTCMTX venduto a 0,0125 dollari. Samu Bit ritiene che il progetto sia molto interessante, ma presenta un alto rischio, come tutte le presale. Lo youtuber afferma che Bitcoin Minetrix potrebbe avere successo al lancio, oppure scomparire completamente.

Nel video Samu Bit mette in evidenza i vari vantaggi del cloud mining, come riportati sul sito ufficiale del progetto.

Facilità di ingresso: il cloud mining permette di ricevere ricompense in BTC senza dover comprare costose attrezzature necessarie per collegarsi alla rete.

il cloud mining permette di ricevere ricompense in BTC senza dover comprare costose attrezzature necessarie per collegarsi alla rete. Efficienza dei costi: l’hardware per il mining influisce notevolmente sui consumi elettrici, quindi con il cloud mining si potrà risparmiare sui costi.

l’hardware per il mining influisce notevolmente sui consumi elettrici, quindi con il cloud mining si potrà risparmiare sui costi. Risparmio di spazio: i PC e l’hardware per il mining possono risultare molto ingombranti e rumorosi, quindi difficili da tenere in casa.

i PC e l’hardware per il mining possono risultare molto ingombranti e rumorosi, quindi difficili da tenere in casa. Niente rivendita dell’hardware: le attrezzature per il mining diventano obsolete nel corso degli anni, specialmente con la riduzione delle ricompense prodotta dagli halving del Bitcoin.

In seguito, nel video vengono mostrati i metodi di pagamento disponibili per comprare BTCMTX. Il token si può acquistare tramite ETH, USDT, carta di credito, BNB o MATIC.

I BTCMTX acquistati utilizzando i tre principali metodi di pagamento verranno messi in stake con un APY attuale del 94%, fino al lancio della piattaforma.

Samu Bit presenta anche la roadmap del progetto, divisa in quattro diverse fasi.

Presale: durante questa fase il team svilupperà gli smart contracts dei token e lo staking, inoltre lancerà campagne di marketing multimediali per far conoscere il progetto ai trader.

durante questa fase il team svilupperà gli smart contracts dei token e lo staking, inoltre lancerà campagne di marketing multimediali per far conoscere il progetto ai trader. Sviluppo: lo sviluppo della piattaforma e della meccanica Stake-To-Mine comincerà al termine della presale. Insieme al servizio di cloud mining verrà creata una dashboard per la gestione dei BTCMTX. Il team lavorerà per ottenere il listing del BTCMTX su CEX.

lo sviluppo della piattaforma e della meccanica Stake-To-Mine comincerà al termine della presale. Insieme al servizio di cloud mining verrà creata una dashboard per la gestione dei BTCMTX. Il team lavorerà per ottenere il listing del BTCMTX su CEX. Lancio: la terza fase della roadmap prevede il lancio della dashboard su desktop e dispositivi mobili, con l’abilitazione dello Stake-To-Mine che permetterà agli utenti di generare hashrate tramite il burning dei crediti di mining ottenuti con lo staking del BTCMTX.

la terza fase della roadmap prevede il lancio della dashboard su desktop e dispositivi mobili, con l’abilitazione dello Stake-To-Mine che permetterà agli utenti di generare hashrate tramite il burning dei crediti di mining ottenuti con lo staking del BTCMTX. Adozione di massa: nell’ultima fase, il team di Bitcoin Minetrix punterà sul marketing per spingere la crescita del valore del BTCMTX e del suo market cap.

Lo youtuber passa alla tokenomics di Bitcoin Minetrix che presenta un’offerta totale di 4.000.000.000 BTCMTX. Il 42,5% della fornitura verrà utilizzato per la presale, mentre il 35% è stato destinato alle spese per il marketing. Il 12,5% andrà allo staking e il 10% alle ricompense per la community.

In merito alla tokenomics, Samu Bit ritiene che il 35% per il marketing sia una mossa azzardata, in quanto si tratta di una parte considerevole dell’offerta totale. Una strategia di marketing sbagliata, potrebbe colpire pesantemente il progetto.

Il video continua con la dashboard per lo staking, dove viene mostrato l’APY. Samu Bit osserva che la percentuale elevata dell’APY può attirare nuovi trader.

Prima di concludere il suo video su Bitcoin Minetrix, Samu Bit mostra la pagina X del progetto, ricordando agli utenti interessati di iscriversi al canale Telegram.

VAI ALLA PRESALE DI BITCOIN MINETRIX