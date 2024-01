Sanremo: investito mentre era in moto, i ringraziamenti di Roberto Pecchinino a chi lo ha soccorso

“Gentilissimo Direttore, colgo l'opportunità che mi offre il suo giornale per ringraziare quanti mi hanno assistito a causa dell'incidente che ho subito venerdì 29 dicembre, dove sono stato tamponato da un'autovettura, mentre ero in moto e stavo per ripartire dopo aver dato le opportune precedenze, in direzione galleria Francia”.

Sono le parole di Roberto Pecchinino, noto video maker sanremese che, l’altro ieri è stato tamponato mentre si trovava in moto. “Ringrazio tutte le persone che si sono immediatamente prodigate nell'assistermi e nel confortarmi mentre ero steso a terra dopo un volo di circa due metri. Ringrazio le persone che hanno provveduto a chiamare immediatamente l'ambulanza e la Polizia locale. In pochi minuti i volontari della ‘Sanremo Soccorso’ provvedevano a mettermi in sicurezza a mettermi il collare, usando tutti i protocolli in modo professionale, tenendo sempre sotto controllo la mia lucidità e attenzione ai dolori che sentivo in quei momenti. Anche da parte delle autorità intervenute ho riscontrato grande professionalità e competenza, non solo hanno provveduto ad accertare la dinamica dei fatti, ma hanno provveduto a spostare la moto e a metterla in sicurezza nel vicino parcheggio, venendo successivamente in ospedale ad informarmi, dove era stata parcheggiata”.

“Egregio Direttore, anche da parte dei medici e infermieri del Pronto Soccorso, ho trovato un'ottima assistenza, soprattutto mi ha colpito il calore umano che ho ricevuto. Dopo una prima anamnesi visto che non riportavo fratture evidenti, venivo messo in attesa per gli esami radiografici. Ho potuto così assistere al grande lavoro del personale, all'arrivo di numerose ambulanze, persone con problemi gravi e meno gravi. Medici e infermieri sempre sottoposti a continue richieste di aiuto. A volte per capire con quale e quanta difficoltà, lavorano al pronto soccorso, bisogna esserne purtroppo un involontario protagonista. Certo molte cose si potrebbero migliorare, per offrire un'assistenza migliore e forse anche più rapida, ma occorrono anche le risorse economiche, fortunatamente le competenze professionali dei medici e degli Infermieri e assistenti, il Pronto Soccorso dell'Ospedale Borea, li ha e la Direzione può esserne orgogliosa. Ringrazio le infermiere addette alle Radiografie, con la loro gentilezza e cortesia, riescono subito a mettere chiunque a proprio agio e tranquillità. Certamente, la mia disavventura non è stata una passeggiata, il mio breve ricovero al Pronto Soccorso di Sanremo, mi ha fatto capire che è giusto che venga riconosciuto il grande lavoro che fanno i medici e infermieri e infermiere, ogni giorno, ogni ora, ogni minuto per cercare di aiutare, a curare, tutte le persone arrivano al "Pronto Soccorso" dell'Ospedale Borea...GRAZIE per tutto quelle fate e per il grande impegno umanitario che svolgete al servizio delle persone che hanno bisogno del Vostro importante e insostituibile aiuto”.

“A tutti i volontari delle ambulanze, alle autorità che intervengono in caso di incidente, alla Polizia Locale di Sanremo, a tutto il personale del pronto Soccorso Borea. Grazie e Buon Anno”.