Tutti gli appuntamenti e manifestazioni di domenica 31 dicembre e lunedì 1° gennaio 2024, in Riviera e Côte d'Azur

DOMENICA 31 DICEMBRE



SANREMO





9.00-20.00. ‘Labirinti in volo’: mostra personale con opere accompagnate da brevi testi poetici dell’artista e scrittrice Soraya Arianna Cordaro. Best Western Hotel Nazionale, via Matteotti 3, tutti i giorni fino al 23 gennaio

10.00.24.00. Luna Park dei Fiori. Piazzale Dapporto e lungomare Vittorio Emanuele (da lunedì a venerdì h 16/19.30, sabato h 15/24, festivi h 10.30/12.30-14.30/24), fino al 14 gennaio (più info)



10.00-19.00. ‘Tradurre il Respiro della Terra’: mostra con sculture e opere grafiche dell’artista Elio Lentini. Museo civico di Palazzo Nota, Piazza Alberto Nota 2, fino al 21 gennaio (h 10/12-15/19 da martedì a domenica)

10.00-18.00. Mostra ‘Visioni d’arte tra storia e contemporaneità’ con opere realizzate dagli artisti Maurizio Melis Roman e Paolo Lorenzo Parisi. A cura di Anna Maria Ferrari. Forte di Santa Tecla, fino al 7 gennaio (da mercoledì a domenica h 10/13-15/18)

15.30-19.00. ‘Ironica poesia - Il mondo di Lisandro Rota’: mostra curata da Gioia Quicquaro, storica dell'arte alla Galleria d'arte ‘La Mongolfiera’, in via Roma 50, fino al 13 gennaio (tutti i giorni 15.30/19.00, martedì, giovedì e sabato anche 10/12)



17.00. Intrattenimento musicale con DJ a cura di RDS – Speaker Paolo Piva (Sound check degli artisti che si esibiranno la sera con autografi e foto). Piazzale Pian di Nave

18.00. Santa Messa di Ringraziamento con esecuzione di Gloria, Alleluia e Te Deum, musicate dal maestro Davide Tepasso ed eseguite dal soprano Gabriella Costa. Chiesa dei Cappuccini

20.00. ‘Capodanno sotto le Stelle’: Aperitivo di Benvenuto + The Dinner Show con le performance di trampolieri, giocolieri, fuocolieri, equilibristi, acrobati, prestigiatore, illusionista) e le hit più belle di sempre con Master Dbj + Menu Gran Galà + Brindisi per l’arrivo del nuovo anno guardando i fuochi d’artificio + PARTY per iniziare al meglio il 2024 e fare festa insieme (180 a persona). Villa Nobel, Serra La Fenice, info e prenotazioni 349 4661632 (più info)

21.00. ‘New Years Eve 2024 - Belle Epoque’: Dinner Show con cibo e bevande raffinate, Vini pregiati e champagne + ballerini, performer aerei, mangiaspade, acrobati e act di fuoco accompagnati dall’orchestra live della Band di Piero Vallero + Fuochi d’artificio alla mezzanotte. Lungomare Trento e Trieste 16 (250 euro) Info & Booking 0184 591620 (più info)

22.00. ‘Capodanno sotto le stelle’: Gran Galà di Capodanno al Roof Garden del Casinò: musica ed intrattenimento con i Los Locos e i loro immancabili tormentoni. Cacinò municipale, info, 0184 5951

22.00. Live Show di Alex Britti e Colla Zio a cura di RDS. Piazzale Pian di Nave

24.00. Spettacolo Pirotecnico. A seguire Animazione musicale. Porto Vecchio, Molo di Ponente

IMPERIA

8.00. Presepi ad Imperia dislocati in vari luoghi della città, fino all’8 gennaio (per visionarli scaricare qui la brochure)



10.00-17.00. Apertura di Villa Grock (lunedì e venerdì 10/13, mercoledì h 14/17, sabato e domenica h 10/13-14/17). Villa Grock in via Via Fanny Roncati Carli (più info)

10.30 & 15.30. ‘Alla scoperta di Villa Grock, dimora del Re di tutti i clown’: due visite guidate per grandi e piccini alla scoperta di un palazzo dall’architettura bizzarra che richiama il mondo circense, lo stile rococò/decò italiano e cenni asiatici e persiani (4 euro). Villa Grock, Via Fanny Roncati Carli (necessaria prenotazione via mail: museiimperia@solidarietaelavoro.it)

14.00-17.00. Apertura del Museo di arte contemporanea (Maci). Villa Faravelli sull’Aurelia (venerdì 10/13, sabato 10/13-14/17, domenica 14/17)

15.00-22.00. Apertura del Museo navale e Planetario + alle 15.30 'Polaris, il sottomarino spaziale e il mistero della notte polare'. Museo navale e Planetario in Calata Anselmi (martedì e mercoledì 10/13, sabato e domenica 15/22. Calata Anselmi (info e prenotazioni a questo link)

23.45. ‘Musica e luci per salutare l’anno del Centenario’: grande spettacolo piromusicale nella cornice del porto di Oneglia, tra gozzi liguri e grandi yacht

VENTIMIGLIA



9.30-18.00. Esposizione del manufatti partecipanti al Concorso ‘Presepi Poveri’. Oratorio dei Neri, fino a fine gennaio (premiazione il 6 gennaio)

10.30-18.30. Presepe Provenzale allestito nella chiesa di san Michele con oltre 200 statuine di circa 25 centimetri di altezza, vestite con abiti tradizionali liguri-provenzali di metà 1800 con centinaia di animali in terracotta (h 10.30/12.30-16.30/18.30), fino a fine gennaio

22.00. Al villaggio gastronomico ‘Capodanno in piazza’: Enrico Balsamo ed Elisa Mazzucchelli di Radio 105 presentano il duo comico Pino e Gli Anticorpi. A seguire, per accompagnare il brindisi della mezzanotte Dj del Mare Franco Branco con musica italiana e internazionale con i pezzi più belli del 2023. Palco di via Ruffini

BORDIGHERA



10.00-20.00. Mercatini di Natale in Corso Italia con casette di legno, decorazioni a tema e luci (fino al 1 gennaio)



10.00. Il Natale dei bambini: la Magia della Scibretta, l’albero parlante. Spianata del Capo ‘Scibretta’ a Bordighera alta, fino al 6 gennaio

10.00-18.00. 24° Concorso ‘Presepi... Sotto le Stelle’presso l'Oratorio dell'Annunziata di Borghetto San Nicolò (premiazione il 7 gennaio 2024 h15)



11.00. Visita guidata in Villa Pompeo Mariani (ingresso 7 euro a persona). Villa Mariani, via Fontana Vecchia 5, informazioni e prenotazioni al 347 2364922



16.00-19.30. ‘La Via dei Presepi’. Piazza del Popolo nel Centro storico, fino al 7 gennaio

17.30-20.00. Melodie nelle Vie. Centro città

18.00-19.30. Fantasie di Capodanno: spettacoli e animazione itinerante per i più piccoli in Centro città

19.30-22.30. Magie di Capodanno: animazione itinerante per tutta la famiglia in Centro città

22.30. Power Mix Show Party: musica per ballare con un djset, giochi con laser che illuminano la notte, ballerine ed animazione prima e dopo la mezzanotte. Piazza Garibaldi

OSPEDALETTI

22.00. ‘... Aspettando il 2024’: musica in Piazza per festeggiare il nuovo anno con il concerto di Musica dal vivo del gruppo ‘Riviera Paradise’ e DJ Set + Sfizioso brindisi a cura del Descu Spiaretè. Piazza IV Novembre

TAGGIA

8.00-13.00. Mercato straordinario (giornata di recupero mercato annonario settimanale) Vie del Centro



DIANO MARINA

9.00. Presepe artistico a cura dell’associazione Famïa Dianese in Piazza Dante, fino al 7 gennaio

10.00-18.00. Presepe artistico a cura della Confraternita della SS. Annunziata all’Oratorio SS. Annunziata, fino all’8 gennaio (h 10/12-16/18)



22.00. Diano Disco Dance (musica dal vivo) con: Evolution 80 (22) + Johnson Righeira (h 23.30) + Disco Inferno (00.15). Piazza Martiri della Libertà



SAN BARTOLOMEO AL MARE



10.00. Mostra dei Presepi nel Salone chiesa della Divina Misericordia, fino al 7 gennaio



ENTROTERRA

AIROLE

9.00-19.00. Presepe artigianale allestito da un gruppo di volontari ed appassionati rappresentante scorci del paese di Airole nell’ambientazione del Natale. Chiesa parrocchiale dei S.S. Filippo e Giacomo, tutti i giorni fino al 7 gennaio



CAMPOROSSO

10.00. ‘Presepe in Movimento’: greppia costituita da statuine rappresentanti persone ed animali in movimento, di acqua che scorre, di luci che si accendono e si spengono all'occasione. The Dream Ranch, Corso Italia 137, fino al 6 gennaio (possibilità di visita su appuntamento telefonando al n. 329 6048856)

DIANO CASTELLO

10.00-18.00. Mostra personale ‘Arte ai confini del sacro’ di Paolo Federico. 'Caruggiu dritu', fino al 14 gennaio

10.30-16.30. Mostra dei Presepi (42ª edizione): tutti i partecipanti riceveranno un riconoscimento per la loro adesione e collaborazione. Chiesa di San Giovanni, in Piazza Monsignor Massone, fino al 7 gennaio



DIANO SAN PIETRO

9.00. Presepe realizzato dalla Famiglia Gastaldi Bonavera con scenografie, arredi e abiti rigorosamente realizzati a mano, su statue in stile napoletano e genovese del 700 su una dimensione di circa dieci metri quadrati con statue di trenta centimetri di altezza, articolate in varie scene e quinte. Frazione Colla, fino al 7 gennaio



DOLCEACQUA

9.00. ‘Presepiando Festival 2023’: itinerario tra Presepi in concorso a Dolceacqua con esposizione fino all’8 gennaio in vari punti del paese (la cartina a questo link). Premiazione il 6 Gennaio alle ore 18.00 presso la Sala Polivalente del Comune (ingresso da Piazzale San Filippo)

9.00. Mercatino del Biologico ed Artigianato In Piazza Mauro

DOLCEDO

9.00. Settima edizione della rassegna concorso ‘Alberi di Natale per le vie del borgo’ organizzata dall’Associazione ‘U Casô Növu’ con 43 alberi ostruiti con gli elementi più svariati, soprattutto materiali di riciclo e di riutilizzo. Percorso segnalato che si snoda lungo le strade del paese (fino al 5 gennaio)

MONTEGROSSO PIAN LATTE

9.00. Presepe a Grandezza Naturale raffigurante la Natività realizzato lungo la strada principale del borgo, Via IV Novembre, dalla Chiesa Parrocchiale di San Biagio e fino alla Casa del Pastore, nei pressi della Fontana del Gemellaggio (fino al 4 febbraio 2024)

PIEVE DI TECO

8.00-19.00. Mercatino dell’Antiquariato e usato sotto i portici medievali, nelle piazze del paese e via Garibaldi (ogni ultima domenica del mese)



PORNASSIO

9.00. ‘I presepi nel Borgo’: allestimento di numerose rappresentazioni della Natività a cura dell'associazione Nova Kronos.Vie della fazione di Ottano, fino al 7 gennaio

SEBORGA

10.00. Piccola esposizione di presepi della ‘Scuola delle stagioni’ e presepi tipici della ‘Comté de Nice’ presso il chiosco di Piazza Martiri, fino al 28 gennaio

TRIORA

10.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 15.30/18, sabato e domenica , domenica e festivi anche h 10.30 alle 12). Museo Etnografico, corso Italia 1, info 0184.94477 (più info)



FRANCIA

MONACO

10.00-14.00. Pop-Up di Natale: Chalets di Natale con delizie gastronomiche, regali e sapori festivi, dalle soffici crêpes alle confortanti cioccolate calde. Avenue de Monte-Carlo, fino al 6 gennaio 2024 (più info)



11.00-22.30. Le Village des Sports a Port Hercule de Monaco, fino al 7 gennaio (più info)

11.00. ‘Il Villaggio di Natale - Ranieri III, principe appassionato’: grandi e piccini potranno passeggiare tra gli arredi appositamente creati per l'occasione e scoprire le grandi passioni che il Principe Ranieri III aveva per il mare, le arti, gli animali e lo sport. Quai Albert Ier, fino al 7 gennaio (più info)



11.00-19.00. ‘Il principe nel cuore del circo’: mostra organizzata nell'ambito delle commemorazioni del Centenario del Principe Ranieri III e del 50° anniversario del Festival Internazionale del Circo di Monte-Carlo. Terrasses de Fontvieille (Museo dell'Automobile Antica), fino al 28 gennaio (tutti i giorni tranne il 1 gennaio) (più info)



13.00-19.00. ‘Ranieri III, Il Principe Costruttore - Un'ambizione per Monaco’: ultimo giorno della mostra nell'ambito delle commemorazioni del Centenario del Principe Ranieri III. Sala espositiva Quai Antoine I

15.00 & 20.00. ‘The Phantom of the Opera’: due rappresentazioni del musical più emblematico di tutti i tempi con Ramin Karimloo nel ruolo del Fantasma. Salle Garnier dell'Opéra de Monte-Carlo (più info)

19.30. Rappresentazione della ‘Carmen’ a cura de ‘Les Ballets de Monte-Carlo con l'Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo diretta dal M°Manuel Coves. Grimaldi Forum Monaco (più info)

NICE



11.00. Natale a Nizza 2023: mercatino di Natale, casa di Babbo Natale, intrattenimento musicale, spettacoli gratuiti nel cuore di Place Masséna e dei giardini Albert 1er e tante altre sorprese, fino al 7 gennaio (più info)



14.00. Luna Park indoor con 130 stand e giostre. Palais des Expositions, Esplanade de Lattre de Tassigny, fino al 7 gennaio (più info e orari a questo link)





LUNEDI’ 1° GENNAIO

9.00-20.00. ‘Labirinti in volo’: mostra personale con opere accompagnate da brevi testi poetici dell’artista e scrittrice Soraya Arianna Cordaro. Best Western Hotel Nazionale, via Matteotti 3, tutti i giorni fino al 23 gennaio

10.00. Giro del Golfo di Sanremo: uscita in barca a cura dei soci di canoa dei Canottieri Sanremo e di canottaggio per salutare amici e turisti presso le spiagge di sabbia dell'Arenella

15.30-19.00. ‘Ironica poesia - Il mondo di Lisandro Rota’: mostra curata da Gioia Quicquaro, storica dell'arte alla Galleria d'arte ‘La Mongolfiera’, in via Roma 50, fino al 13 gennaio (tutti i giorni 15.30/19.00, martedì, giovedì e sabato anche 10/12)

16.00-19.30. Luna Park dei Fiori. Piazzale Dapporto e lungomare Vittorio Emanuele (da lunedì a venerdì h 16/19.30, sabato h 15/24, festivi h 10.30/12.30-14.30/24), fino al 14 gennaio (più info)



17.00. Concerto di Capodanno 2024 dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo diretta dal M° Giancarlo De Lorenzo. Teatro dell’Opera del Casinò (più info)

IMPERIA

8.00. Presepi ad Imperia dislocati in vari luoghi della città, fino all’8 gennaio (per visionarli scaricare qui la brochure)



8.00-13.00. Mostra ‘Imperia è… un ponte tra passato, presente e futuro’ con un allestimento dinamico e interattivo che invita a riflettere sulla natura dualistica che ha animato storicamente le due cittadine maggiori. Locali dell'Archivio di Stato di Imperia in via Giovanni Strato 8 A, ingresso libero, fino all’8 giugno 2024 (lunedì, mercoledì e venerdì h 8/13, martedì e giovedì h 8/16.30)

10.00-13.00. Apertura di Villa Grock (lunedì e venerdì 10/13, mercoledì h 14/17, sabato e domenica h 10/13-14/17). Villa Grock in via Via Fanny Roncati Carli (più info)

VENTIMIGLIA



9.30-18.00. Esposizione del manufatti partecipanti al Concorso ‘Presepi Poveri’. Oratorio dei Neri, fino a fine gennaio (premiazione il 6 gennaio)

10.30-18.30. Presepe Provenzale allestito nella chiesa di san Michele con oltre 200 statuine di circa 25 centimetri di altezza, vestite con abiti tradizionali liguri-provenzali di metà 1800 con centinaia di animali in terracotta (h 10.30/12.30-16.30/18.30), fino a fine gennaio

11.00-22.00. Area Food & Beverage. Alle 15.30 spettacolo di magia per i più piccoli a cura dei professionisti del settore ed accompagnamento musicale per tutta la giornata a cura di N.L. dj. Palco di via Ruffini

BORDIGHERA

10.00-20.00. Mercatini di Natale in Corso Italia con casette di legno, decorazioni a tema e luci (ultimo giorno)



10.00. Il Natale dei bambini: la Magia della Scibretta, l’albero parlante. Spianata del Capo ‘Scibretta’ a Bordighera alta, fino al 6 gennaio

10.00-18.00. 24° Concorso ‘Presepi... Sotto le Stelle’presso l'Oratorio dell'Annunziata di Borghetto San Nicolò (premiazione il 7 gennaio 2024 h15)



15.30. Visita guidata in Villa Pompeo Mariani (ingresso 7 euro a persona). Villa Mariani, via Fontana Vecchia 5, informazioni e prenotazioni al 347 2364922



15.30-19.00. ‘Un secolo di marine a Bordighera’: mostra a cura dell’Archivio Balbo con più di 60 opere di 24 artisti che, dal 1900 ad oggi, sono stati ispirati dal mare della città delle palme e lo hanno reso protagonista dei loro dipinti. Ex Chiesa Anglicana, fino al 7 gennaio

16.00-19.30. ‘La Via dei Presepi’. Piazza del Popolo nel Centro storico, fino al 7 gennaio

17.00. 38° Inverno Musicale: concerto sinfonico di Capodanno. Centro culturale della ex Chiesa Anglicana (a pagamento)

OSPEDALETTI

11.00. ‘Festa della Rosa’: Auguri di Buon Anno da parte dell'Amministrazione Comunale in Piazza Europa

DIANO MARINA

9.00. Presepe artistico a cura dell’associazione Famïa Dianese in Piazza Dante, fino al 7 gennaio



10.00-18.00. Presepe artistico a cura della Confraternita della SS. Annunziata all’Oratorio SS. Annunziata, fino all’8 gennaio (h 10/12-16/18)



SAN BARTOLOMEO AL MARE



10.00. Mostra dei Presepi nel Salone chiesa della Divina Misericordia, fino al 7 gennaio

14.00. Passeggiata del primo dell’anno con la guida ambientale Luca Patelli. Durata due ore. Ritrovo in Piazza Torre Santa Maria

15.00. Brindiamo al nuovo anno: Animazione musicale con Paolo Bianco (h 15) + Brindisi con spumante e panettone (h 16). Piazza Torre Santa Maria



CERVO

16.30. Inaugurazione mostra fotografica ‘Carruggi e colori del Borgo’ a cura di Gian Paolo Giordano, ex primo cittadino di Cervo. Castello dei Clavesana, fino al 4 febbraio (più info)

ENTROTERRA

AIROLE

9.00-19.00. Presepe artigianale allestito da un gruppo di volontari ed appassionati rappresentante scorci del paese di Airole nell’ambientazione del Natale. Chiesa parrocchiale dei S.S. Filippo e Giacomo, tutti i giorni fino al 7 gennaio



CAMPOROSSO

10.00. ‘Presepe in Movimento’: greppia costituita da statuine rappresentanti persone ed animali in movimento, di acqua che scorre, di luci che si accendono e si spengono all'occasione. The Dream Ranch, Corso Italia 137, fino al 6 gennaio (possibilità di visita su appuntamento telefonando al n. 329 6048856)

DIANO CASTELLO

10.00-18.00. Mostra personale ‘Arte ai confini del sacro’ di Paolo Federico. 'Caruggiu dritu', fino al 14 gennaio

10.30-16.30. Mostra dei Presepi (42ª edizione): tutti i partecipanti riceveranno un riconoscimento per la loro adesione e collaborazione. Chiesa di San Giovanni, in Piazza Monsignor Massone, fino al 7 gennaio

DIANO SAN PIETRO

9.00. Presepe realizzato dalla Famiglia Gastaldi Bonavera con scenografie, arredi e abiti rigorosamente realizzati a mano, su statue in stile napoletano e genovese del 700 su una dimensione di circa dieci metri quadrati con statue di trenta centimetri di altezza, articolate in varie scene e quinte. Frazione Colla, fino al 7 gennaio



DOLCEACQUA



9.00. ‘Presepiando Festival 2023’: itinerario tra Presepi in concorso a Dolceacqua con esposizione fino all’8 gennaio in vari punti del paese (la cartina a questo link). Premiazione il 6 Gennaio alle ore 18.00 presso la Sala Polivalente del Comune (ingresso da Piazzale San Filippo)

DOLCEDO

9.00. Settima edizione della rassegna concorso ‘Alberi di Natale per le vie del borgo’ organizzata dall’Associazione ‘U Casô Növu’ con 43 alberi ostruiti con gli elementi più svariati, soprattutto materiali di riciclo e di riutilizzo. Percorso segnalato che si snoda lungo le strade del paese (fino al 5 gennaio)

MONTEGROSSO PIAN LATTE

9.00. Presepe a Grandezza Naturale raffigurante la Natività realizzato lungo la strada principale del borgo, Via IV Novembre, dalla Chiesa Parrocchiale di San Biagio e fino alla Casa del Pastore, nei pressi della Fontana del Gemellaggio (fino al 4 febbraio 2024)

PORNASSIO

9.00. ‘I presepi nel Borgo’: allestimento di numerose rappresentazioni della Natività a cura dell'associazione Nova Kronos.Vie della fazione di Ottano, fino al 7 gennaio

SEBORGA

10.00. Piccola esposizione di presepi della ‘Scuola delle stagioni’ e presepi tipici della ‘Comté de Nice’ presso il chiosco di Piazza Martiri, fino al 28 gennaio

TRIORA



15.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 15.30/18, sabato e domenica , domenica e festivi anche h 10.30 alle 12). Museo Etnografico, corso Italia 1, info 0184.94477 (più info)

FRANCIA

MONACO



10.00-21.00. Pop-Up di Natale: Chalets di Natale con delizie gastronomiche, regali e sapori festivi, dalle soffici crêpes alle confortanti cioccolate calde. Avenue de Monte-Carlo, fino al 6 gennaio 2024 (più info)



11.00-22.30. Le Village des Sports a Port Hercule de Monaco, fino al 7 gennaio (più info)

NICE



11.00. Natale a Nizza 2023: mercatino di Natale, casa di Babbo Natale, intrattenimento musicale, spettacoli gratuiti nel cuore di Place Masséna e dei giardini Albert 1er e tante altre sorprese, fino al 7 gennaio (più info)

14.00-23.00. Luna Park indoor con 130 stand e giostre. Palais des Expositions, Esplanade de Lattre de Tassigny, fino al 7 gennaio (più info e orari a questo link)







