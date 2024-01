Pigna: il Gran Pistau, piatto tipico della Valle Nervia, è stato il grande protagonista della festa che ha coinvolto l'intero paese (Fotogallery)

Durante l'intera giornata, il paese si è animato ed i visitatori hanno scoperto sapori e profumi che solo il grano antico può offrire. La presenza di un laboratorio per bambini ha reso la festa un vero e proprio momento di divertimento e apprendimento per i più piccoli e questo ha permesso loro di sentirsi parte integrante della festa e di imparando qualcosa di nuovo in un ambiente stimolante e divertente.

Inoltre, la componente culturale è stata un elemento fondamentale per il successo della manifestazione. Durante la festa, infatti, sono stati organizzati visite guidate al museo ed un antico mulino, che hanno permesso di far conoscere le tradizioni e la cultura locale a tutti i visitatori. Questo ha creato un'atmosfera di festa e di condivisione, in cui la comunità si è sentita unita e coinvolta. Non poteva mancare, ovviamente, la degustazione del gran pistau, preparato e offerto dallo chef Federico Lanteri dell’osteria Martini. Questo piatto tipico è uno dei simboli di Pigna e rappresenta una vera e propria delizia per il palato. La possibilità di assaggiare il gran pistau durante la festa ha permesso ai numerosi visitatori di scoprire il gusto autentico di questo piatto tradizionale. E la degustazione, insieme ai canti e alle poesie ha contribuito a creare un senso di familiarità e di appartenenza alla comunità, rendendo il momento ancora più speciale. il "Gran Pistau", portato in degustazione nei diversi locali che hanno aderito all’iniziativa è stato preparato con il frumento Tosella Bianca, storicamente coltivato in questa zona.

Nel museo era visibile una piccola collezione di grani antichi, storicamente coltivati nel territorio ligure, nel basso Piemonte ed in Provenza, ovvero La “Regione delle Toselle”. Le Toselle (Bianca, Rossa, Petanielle de Nice, Meunier d’Apt, ...) sono una famiglia di frumenti teneri che dalla Provenza si erano diffusi in tutto il territorio Ligure e nel basso Piemonte già a partire dal quindicesimo secolo. Questi frumenti erano caratterizzati da una qualità di farina superiore, un glutine debole e una buona adattabilità. Purtroppo però la bassa resa e l’eccessiva altezza, che portava spesso all’allettamento della coltura, ha portato, con l’arrivo di varietà più moderne più basse e soprattutto più produttive, alla scomparsa di questi frumenti tradizionali. Alcuni contadini anziani tuttavia, per il proprio uso personale al fine della preparazione del tipico piatto natalizio, hanno continuato a coltivare questi antichi frumenti, di qui è nata l’idea di cercare di recuperare queste varietà ormai per certi versi obsolete ma senza dubbio interessanti dal punto di vista culturale.

Il successo della festa è stato il risultato di una combinazione di laboratori per bambini, cultura, canti e degustazione. Grazie a questi elementi, l'evento è diventato un momento di festa e di condivisione per tutta la comunità, che ha dimostrato il suo attaccamento alle proprie tradizioni e il desiderio di valorizzare il proprio territorio.

Il coinvolgimento di tutto il paese, con la partecipazione attiva e entusiasta degli abitanti di Pigna ha reso la festa un vero e proprio successo, creando i presupposti per una riproposizione della festa anche per il prossimo anno.