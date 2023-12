La Sanremese ha risolto contratto con il difensore Nicolò Tordini. Continua in questo modo il turn over di giocatori per il sodalizio biancoazzurro che, dopo un brutto inizio di campionato, cercando cambiare regime e risalire la china.

Il club, in una inviata alle redazioni, ringrazia Tordini per la professionalità dimostrata e gli augura le migliori fortune.