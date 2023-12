Calcio: campagna acquisti per la Sanremese, dalla Pistoiese arriva l'argentino Damian Andres Salto

Continua la campagna acquisti-cessioni della Sanremese, che si è assicurata le prestazioni sportive del difensore argentino Damian Andres

Salto.

Nato a Florida (sobborghi settentrionali di Buenos Aires) il 3 marzo 1992, alto 1.82 per 72 kg, Salto è un difensore centrale mancino che ha disputato la prima parte di questa stagione nella Pistoiese (18 presenze tra campionato e coppa Italia e 4 reti). Nella sua carriera ha iniziato a giocare in Argentina nello Sportivo

Italiano e nell’Urquiza. Arrivato in Italia nell’estate del 2017, ha vestito le maglie di Avetrana, Nocerina, Altamura, Deghi, Virtus Matino, Casertana, Chieti e Pistoiese.

In D ha totalizzato 110 presenze in campionato e ha messo a segno 8 gol.



Difensore centrale di piede sinistro, può giocare indifferentemente in una linea a 4 o a 3 da braccetto ed è dotato di un gran senso della posizione e di un discreto fiuto sottoporta. Per assicurarselo, dopo la rescissione del contratto con la Pistoiese,

la Sanremese ha battuto una notevole concorrenza perché diversi club si

sono interessati a lui. Salto è già a disposizione di mister Gori e si sta allenando in gruppo.



“Sono molto contento di arrivare a Sanremo – spiega Salto – in questi giorni c’erano diverse squadre che mi hanno cercato ma il progetto della Sanremese mi ha subito convinto. Ho sentito sia il presidente Masu che il mister Gori, sono entrambi molto motivati e vogliono riportare la squadra nelle posizioni di classifica che più competono alle ambizioni del club. Ieri ho effettuato il primo allenamento con i miei nuovi compagni. Ho trovato un gruppo che ha una gran voglia di risalire la china e anche Lordkipanidze, con cui ho giocato a Pistoia, mi ha parlato molto bene della società e dell’ambiente. Ci sono i presupposti per disputare un girone di ritorno importante e faremo di tutto per iniziare il nuovo anno nel migliore dei modi".