Sanremo: ‘PiantiAmo il Futuro’: l’iniziativa del Comune e dei Rangers per donare nuova vita agli alberi di Natale

In queste festività il Comune di Sanremo e i Rangers d’Italia abbracciano un’iniziativa volta a donare nuova vita agli alberi di Natale che hanno portato gioia nelle nostre case: è "PiantiAmo il Futuro", un invito a tutti i cittadini a contribuire per rendere Sanremo sempre più sostenibile e rigogliosa.

Il 13 gennaio prossimo i Rangers d’Italia organizzano la raccolta di alberi di Natale con radici a Pian di Nave, dalle 9 alle 18. “Quest’iniziativa - dichiara l’assessore all’ambiente Sara Tonegutti - non solo ha la finalità di evitare lo smaltimento in discarica degli alberi ma anche di coinvolgere attivamente i cittadini in un processo virtuoso di sostenibilità”.

Lorenzo Prette, presidente dei Rengers d’Italia aggiunge: “La nostra associazione è sempre al fianco del Comune di Sanremo per la cura e la salvaguardia dell’ambiente e degli animali del nostro territorio”.

Come aderire all’iniziativa:

- rimuovere le decorazioni e avvolgere le radici dell'albero in un sacco biodegradabile o in un panno umido per preservarne la salute

- portare l’albero con radici a Pian di Nave il 13 gennaio 2024, dalle 9 alle 18: i cittadini saranno accolti dai Rengers d’Italia.

Nei giorni successivi il Comune si occuperà della piantumazione.