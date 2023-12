Agenzia Immobiliare Impero ha festeggiato il Natale a Montecarlo!

Un Natale 2023 da ricordare per lo staff dell’Agenzia Immobiliare Impero di Ventimiglia. Lo scorso 22 dicembre il titolare Rudy Gastaldo ha portato i suoi collaboratori a celebrare l’imminente festività a Montecarlo presso l’Hotel Fairmont, struttura di lusso del Principato. Una “piccola vacanza” assolutamente meritata da parte di tutto il gruppo dell’attività di Ventimiglia, protagonista di risultati straordinari ottenuti durante il corso dell’anno. Gastaldo ha voluto così premiare chi lavora quotidianamente con lui, dando il suo determinante contributo in questo 2023 che si sta per concludere.

Un dono sicuramente apprezzato

Una serata iniziata nel migliore dei mondi con l’arrivo da sogno all’Hotel de Paris, altro iconico edificio sulla Place du Casinò. Gastaldo si è presentato a bordo di una Lamborghini griffata “Agenzia Immobiliare Impero”, seguito dalla vettura aziendale. E qui entra in scena il grande regalo che l’intero staff composto da sei persone ha ricevuto in occasione di questo Natale. Il titolare dell’Agenzia ha regalato alla sua squadra una quindicesima di 1.000 euro contenuta all’interno di eleganti buste. Una cifra certo non da poco, per un bonus sicuramente apprezzato e che testimonia la grande attenzione verso il personale. Non capita tutti i giorni di vedere un imprenditore che premi in questo modo i suoi dipendenti!

L'ampliamento dello staff

Appare abbastanza chiaro che l’Agenzia Immobiliare Impero di Ventimiglia tratti al meglio il proprio personale. Rudy Gastaldo è attualmente alla ricerca di nuove risorse per ampliare il proprio staff di collaboratori. Nel dettaglio, la figura che il titolare vorrebbe inserire, è quella di un commerciante acquisitore. Ma l’introduzione di nuove ulteriori personalità sarà comunque presa in considerazione. Il 2024 dell’attività di Ventimiglia appare dunque radioso: scommettiamo che più di una persona vorrebbe farne parte.

