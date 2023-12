Botta e risposta Suetta-Antei: Castagnino "Ristabilire la realtà e il valore di principi e tradizioni"

“Riteniamo opportuno, se non proprio doveroso, intervenire per esprimere il nostro apprezzamento e sostegno verso lo strenuo, purtroppo isolato, tentativo del Vescovo di Ventimiglia-Sanremo Antonio Suetta di ristabilire il senso della realtà ed il valore dei principi all'origine delle nostre tradizioni”.

Interviene in questo modo Francesco Castagnino coordinatore provinciale del Movimento Indipendenza, nella querelle tra il Vescovo Suetta e il presidente di Mia Arcigay, Antei. “Siamo convinti che – prosegue - far rilevare il valore metafisico e religioso del concepimento di nostro Signore come riportato nel Vangelo, porterebbe la discussione ad un livello fuori dalla portata di chi dell'esistenza umana riesce a vedere quasi esclusivamente la sessualità, se non soprattutto l'omosessualità. Il Presepe non è un manifesto di rivendicazioni sociali, peraltro di interesse solo per una sparuta minoranza”.

“Lasciamo Maria e Giuseppe al loro posto nel Presepe – termina Castagnino - così come pensato da San Francesco e così come sono stati per 800 anni e, se si desidera trattare certi argomenti, si consiglia la lettura almeno del catechismo per bambini”.