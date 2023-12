SENEC offre soluzioni innovative per un utilizzo intelligente dell'energia rinnovabile

Fondata nel 2009 e con sede a Lipsia, SENEC è un'azienda tedesca specializzata nella creazione di sistemi di accumulo intelligenti e soluzioni per aumentare l'autosufficienza energetica. L'obiettivo dell'azienda è di costruire un futuro in cui le persone possano utilizzare, gestire e condividere in modo efficace l'energia rinnovabile.

A tal fine, SENEC ha sviluppato una serie di prodotti innovativi destinati a imprese, clienti privati e installatori, che permettono di massimizzare l'efficienza nell'utilizzo dell'energia solare.

Risultato di un processo produttivo che aderisce agli standard qualitativi più elevati, le proposte di SENEC sono concepite con lo scopo di ridurre i costi energetici e l'impatto sull'ambiente. Efficienza e longevità sono garantite anche dai premi e dalle certificazioni autorevoli ottenute nel corso degli anni di attività.

La filiale italiana dell'azienda, SENEC Italia, è stata creata nel maggio del 2017. Ha due sedi, situate a Milano e Bari. Nel 2018 SENEC è entrata a far parte di EnBW, Energie Baden-Württemberg AG, uno dei più importanti produttori di energia In Germania. Si tratta di una partnership che rafforza la capacità di dare forma a soluzioni energetiche innovative, che non scendono a compromessi sulla qualità.

La stessa SENEC Italia è un'impresa certificata secondo le normative UNI EN ISO 9001:2015, UNI EN ISO 14001:2015 e UNI EN ISO 45001:2018. Può contare su un team giovane, dinamico e composto da professionisti. Opera, infatti, con profondo impegno e dedizione, puntando a migliorare la qualità della vita delle generazioni future, così da regalare loro un mondo più sostenibile.

In pochi istanti sul portale ufficiale https://senec.com/it è possibile scoprire la gamma di prodotti completa. In aggiunta, è prevista l’opportunità di richiedere consulenze su misura e approfittare di preventivi gratuiti.

Esplorando nei dettagli le soluzioni, s’incontra SENEC.Home, un sistema di accumulo fotovoltaico dedicato alle abitazioni, che permette di avere una riserva energetica da utilizzare 24 ore su 24, in totale autonomia, consentendo di raggiungere fino al 90% di autosufficienza energetica.

SENEC propone anche wallbox, moderne stazioni di ricarica domestiche, semplici da installare, flessibili, intelligenti e compatte. A ciò, infine, si aggiungono anche i pannelli fotovoltaici bifacciali monocristallini SENEC.Solar. Sono concepiti per generare energia pulita, garantendo la massima resa possibile anche con bassi livelli di irraggiamento o di installazione su una superficie piana.