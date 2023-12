Il valore di Solana è in calo, mentre la presale di Bitcoin Minetrix raggiunge i 6,2 milioni di dollari

Dopo una notevole crescita del 46% registrata negli ultimi sette giorni, il valore di Solana ha subito un lieve calo del 1,78% nelle ultime 24 ore. Al momento, il SOL ha un valore di 112,76 dollari.

In generale, il 2023 è stato un anno positivo per Solana, grazie all’arrivo di nuovi utenti e sviluppatori sulla blockchain, così come ad alcune nuove iniziative. Parte della crescita è stata generata anche da BONK, la meme coin di Solana lanciata il 25 dicembre.

Come succede solitamente a molte meme coin, finito l’entusiasmo per il rally post lancio, il valore di BONK ha iniziato a scendere. Attualmente BONK ha un valore di 0,00001555 dollari, raggiunto dopo un ulteriore calo del 14% registrato nelle ultime 24 ore.

Con Solana che potrebbe chiudere l’anno al ribasso, i trader stanno puntando sulla presale della piattaforma di cloud mining Bitcoin Minetrix.

Il progetto può rivoluzionare il cloud mining, grazie alla meccanica Stake-To-Mine, basata sullo staking del token nativo BTCMTX.

Bitcoin Minetrix

Bitcoin Minetrix è un servizio innovativo che mira a semplificare l'accesso al mining di Bitcoin, distinguendosi dagli altri servizi di cloud mining.

A differenza delle piattaforme di cloud mining tradizionali, Bitcoin Minetrix non presenta contratti vincolanti, permettendo agli utenti di generare hashrate, ovvero la potenza di calcolo per il mining del BTC, tramite lo staking del token nativo BTCTMX.

Durante la presale, la piattaforma ha raccolto oltre 6 milioni di dollari, con il BTCMTX venduto a un valore attuale di 0,0125 dollari.

I trader interessati possono acquistare il BTCMTX, collegando il proprio wallet al sito ufficiale della presale. I token acquistati con ETH, USDT o carta di credito saranno immediatamente messi in stake con un APY del 98%.

Gli sviluppatori mirano a raggiungere almeno 15 milioni di dollari per finanziare completamente il servizio di cloud mining e attivare lo Stake-To-Mine.

Questa meccanica consentirà agli utenti di ottenere crediti per il mining mettendo in stake dei propri BTCMTX. I crediti per il mining, rappresentati da token ERC-20 non scambiabili, si dovranno bruciare per generare hashrate sulla piattaforma Bitcoin Minetrix, in modo da ottenere ricompense in BTC.

La quantità di hashrate generato è proporzionale al numero di crediti di mining bruciati, quindi gli utenti potranno decidere liberamente quanto investire nel cloud mining.

Inoltre, i detentori dei token BTCMTX ne avranno la piena proprietà, quindi potranno metterli in stake, venderli e prelevarli in qualsiasi momento.

Per facilitare la gestione dei BTCMTX, dei crediti di mining e dell’hashrate, il team di Bitcoin Minetrix svilupperà una pratica dashboard, compatibile sia con browser desktop, sia con dispositivi mobili.

La tokenomics di Bitcoin Minetrix prevede un'offerta totale di 4.000.000.000 BTCMTX, con il 42,5% destinato alla presale e il 35% al marketing. Il 12,5% sarà utilizzato per le ricompense di staking fino al lancio della piattaforma, mentre il restante 10% andrà ai premi per la community.

A proposito di premi, Bitcoin Minetrix ha preparato un Minedrop di 30.000 dollari in BTCMTX che verrà distribuito tra 10 vincitori. Per partecipare, è sufficiente completare alcuni semplici task elencati sul sito web del progetto.

In conclusione, Bitcoin Minetrix si presenta come un progetto ben strutturato, con il potenziale per cambiare radicalmente il cloud mining di Bitcoin. Il suo approccio innovativo e lo Stake-To-Mine, possono rendere il mining più accessibile e intuitivo.

Inoltre, la piattaforma potrebbe sfruttare l'halving del 2024 per raggiungere nuovi traguardi nel settore e far crescere il valore del token BTCMTX sul mercato.

Ricordiamo che Bitcoin Minetrix non è legato all’ecosistema del Bitcoin, in quanto il token nativo BTCMTX si basa sulla rete Ethereum.

