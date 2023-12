Calcoi giovanile: ottimo quarto posto per i 'leoncini' del Badaluccco alla 'Winter Cup' di Ventimiglia

I Pulcini del Badalucco 2009 hanno scritto sul campo del Ventimiglia una pagina bellissima di calcio, solidarietà ed abnegazione. “Oserei dire – ha detto Gianno Boeri, presidente accompagnatore del sodalizio – che è stata una pagina epica. Non ce l’aspettavamo”.

E’ accaduto il 23 dicembre scorso. La squadra di Badalucco era stata invitata a partecipare alla 'Winter Cup', manifestazione sportiva di livello internazionale magistralmente organizzata dal Ventimiglia Calcio. In campo sono scese sedici squadre di cui tredici italiane della nostra provincia e tre francesi. Si tratta di bambini nati tra il 2013 ed il 2016, che si sono affrontati con formazioni a cinque giocatori su partite di venti minuti.

“All’inizio della manifestazione abbiamo avuto il timore di non poter giocare. Infatti a Ventimiglia la nostra delegazione si è trovata con soli quattro giocatori: Riccardo Ozenda, Francesco Polidori, Leonardo Oliva, Davide Lanfranchi – spiega l’allenatore Giampiero Boeri – all’appello all’ultimo minuto è mancato il fratello di quest’ultimo, Luca. Si trovava al pronto soccorso dell’Ospedale di Sanremo, per un’improvvisa distorsione ad una gamba. Poi ci è venuta in soccorso la solidarietà delle altre squadre. Ci hanno prestato a turno un loro giocatore che ha giocato con i nostri colori”.

Certo è che nessuna si aspettava che quest’inedita formazione arrivasse alla fine ad occupare il quarto posto: “I nostri pulcini si sono battuti in maniera impressionante – conclude Giampiero Boeri – Hanno messo in riga squadre ben più blasonate. Non solo. Si sono imposti su una compagine francese, giudicata fortissima, con i calci di rigore. Tutti tirati, dai nostri con precisione millimetrica, all’incrocio dei pali. I piccoli francesi hanno trovato invece un Davide Lanfranchi, che è riuscito a parare, un pallone calciato con grande forza. In finale, per il terzo posto, grazie a questo exploit hanno trovato la Taggese di Pino Fichera. Ma i nostri ragazzini, pur giocando all’altezza della situazione hanno dovuto soccombere per la stanchezza accumulata, sulle gambe. Un quarto posto meritatissimo che per noi è una vera favola”. Li ha applauditi anche il compagno infortunato Luca Lanfranchi, che ha preteso che i genitori lo accompagnassero lo stesso a Ventimiglia, nonostante il dolore alla caviglia.

Grazie a questa conclusione, davanti ad un pubblico straripante di genitori, entusiasti del gioco sfoggiato in campo da tutte le compagini, c’è ora chi vorrebbe chiamare i pulcini del Badalucco: 'leoncini'.