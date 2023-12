Sanremo: venerdì prossimo all'Impekabile di Bussana la finalissima del 'CantaInverno'

Venerdì prossimo, all’Impekabile di Bussana, andrà in scena la finalissima del ‘Cantainverno 2023’, talent canoro organizzato dall’associazione ‘Viva Armea’.

Saranno 28 i finalisti che hanno superato le tre selezioni. Nella categoria under: Federico Veggian, Louise Di Luca, Martina Galizzi, Gabriele Indelicato, Cristiano Pilone, Marleny Penna, e Letizia Migliore. Nella over: Edda Alma, Maria Nardozza, Olinda di Dea, Costanzo Fissore, Gianfranco Cabutti, Tony Nardozza, Mario Papa, Valeska Cotza, Mauro Giammarino, Valentina Casto, Luca Rolando, Alessandro Fontò, Barbara Vitale, Francisco Penna, Milena Camellini, Ramez el Jazzar, Maria Clotilde Muzio, Pino Esposito, Gian Carlo Silvestri, Leandro Allegri e Salvatore Sena.

Sarà un arduo compito decretare i vincitori per la giuria di qualità, composta dal maestro Ferdinando Mongelli musicista, arrangiatore e storico titolare della quick music studio di sanremo, dove fin dagli anni 80 ha ospitato i piu grandi cantanti nazionali ed internazionali legati all ambito festivaliero.

Christian Gullone cantautore autoctono performer rappresentante della casa discografica riserva sonora e talent scout ufficiale di Rumore Bim Festival, Paolo Rossi front man dei blue velvet, performer di varie discipline tra i quali musical e cantante, e Bea Molatta cantante, performer, produttrice e show girl. Presenterà come sempre Agostino Orsino trascinatore dell’evento con la direzione artistica di Alex Penna, photo makers Elisabetta Musante e Mauro Frassinetti che immortaleranno i momenti piu salienti della kermesse.

Il tutto trasmesso in diretta tv streaming su Alma Star Tv con la regia di Gian Carlo Platino. Come ospite della serata si esibirà Marida Semiglia in rappresentanza del ‘Cantaestate’, impegnata ad esordire in un talent nazionale.