Capodanno ai Torchi con lo Chef Adalberto Battaglia

Lo storico locale, situato in via Al Mare 10 a Bussana Mare, Sanremo, ha una lunga storia che affonda le sue radici nel 1964. Nel corso degli anni, il ristorante è diventato un punto di riferimento per la cucina italiana di alta qualità, ospitando numerosi personaggi del mondo dello spettacolo, della cultura e della politica.

La nuova gestione, affidata allo Chef Adalberto Battaglia, prosegue la tradizione del locale, proponendo la cucina d'autore con un suo unico stile individuale.

Lo Chef Battaglia, originario di Sanremo, ha maturato una lunga esperienza in cucina, lavorando in ristoranti internazionali in Inghilterra, ai Caraibi, alle Canarie e a Roma. Battaglia propone una cucina d'autore libera e creativa. Nel suo menù d'inverno, offre piatti innovativi e di stagione, e creazioni che hanno fatto la storia della sua cucina.

I suoi piatti spaziano dalla cucina ligure a quella romana.



In particolare, propone una serie di antipasti gustosi e raffinati, come la propria visione del classico polpo con patate, olive e pomodori secchi, il crostino di pane di Triora con coniglio sott'olio, il patè della sua coratella, pesto e pepe rosa; e la zuppa di moscardini del Mar Ligure di Ponente.

Tra i primi piatti, spiccano le pappardelle di farina di castagne con la blanquette di ragù di cinghiale, e le tagliatelle fatte in casa con pancetta, porcini e crema di tartufo bianco. Grazie all'esperienza dello Chef Battaglia a Roma, ci sono anche due primi che fanno riferimento alla città Eterna: i Rigatoni artigianali alla carbonara e la Ricetta d'autore del 2005 di Fettuccine al cacao con il ragù della Coda alla Vaccinara.

Per il cenone di Capodanno propone un fantastico menù a 80 euro.

Mangiare al Ristorante ai Torchi è un'esperienza sensoriale speciale che riporta ai sapori della tradizione della cucina italiana. Tutti i prodotti utilizzati sono accuratamente selezionati, per garantire un'esperienza culinaria di alta qualità.

Il Ristorante sarà aperto tutti i giorni festivi da Natale al primo di gennaio, incluso Santo Stefano e Capodanno con i seguenti orari: a pranzo dalle 12.00 alle 15.00; venerdì e sabato dalle 12.00 alle 15.00 e dalle 18.30 alle 23.00

Non esitate a prenotare il vostro tavolo per Capodanno! E su richiesta, anche per gruppi di amici, cene di laurea feste aziendali oppure in famiglia.

Per ulteriori informazioni e prenotazioni chiamare al numero 329 4254257, anche usando whatsapp