Il Lions Club Bordighera Capo Nero Host consegna raccolta indumenti alla Parrocchia di San Rocco di Vallecrosia

Ieri il Lions Club Bordighera Capo Nero Host ha consegnato la raccolta indumenti nuovi e usati alla Parrocchia di San Rocco di Vallecrosia, alla presenza del parroco, Don Rito, che ha dimostrato la sua gioia per il gesto di solidarietà.



Il Club, presieduto dal Presidente Giovanni Amalberti, ha voluto destinare la raccolta indumenti alla Parrocchia di San Rocco di Vallecrosia che è molto vicina alle famiglie bisognose. La soddisfazione da parte dei Soci Lions è stata immensa nel constatare la contentezza, che traspariva dagli occhi dei parrocchiani presenti. Il Presidente Giovanni Amalberti ha poi voluto ringraziare tutti soci del club che si sono prontamente adoperati nel tal senso, rispettando il motto Lions "WE SERVE", dimostrando ancora una volta quanto sia importante donare un sorriso, anche piccolo, verso le persone che si trovano momentaneamente in difficoltà .



Lions Club Bordighera Capo Nero Host (addetto stampa Rino Aliquò)