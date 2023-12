BTC verso 44.000 dollari, mentre gli investitori puntano su Bitcoin Minetrix

Il valore del Bitcoin ha superato i 43.700 dollari al momento, con un aumento sia nelle 24h che negli ultimi 7 giorni. Oltre ad avere un notevole impatto sul valore delle altcoin, la crescita del BTC ha portato i trader a tenere d’occhio progetti alternativi come Bitcoin Minetrix, una piattaforma di cloud mining del BTC basata sulla meccanica Stake-To-Mine.

SCOPRI BITCOIN MINETRIX

La crescita di Bitcoin e il suo impatto sul mining

Nonostante sia un'attività ancora poco accessibile per la maggior parte delle persone, l’interesse per il mining di Bitcoin è sempre molto alto.

Il mining è il processo tramite il quale le transazioni vengono verificate e aggiunte alla blockchain. I miner validano i blocchi, ricevendo in cambio BTC. Per questo l’aumento di valore della criptovaluta ha reso il mining un’attività ancora più ambita.

Il mining del Bitcoin richiede notevoli investimenti in hardware, una buona conoscenza tecnica e la possibilità di mantenere i costi dei consumi. Per questo, i miner tendono ad aggiornare la loro attrezzatura, per poter rimanere competitivi.

Chi non può permettersi di partecipare al mining del Bitcoin, può puntare sui servizi di cloud mining. Tuttavia, questi servizi si rivelano spesso poco convenienti, in quanto propongono contratti vincolanti agli utenti.

Bitcoin Minetrix propone una soluzione alternativa e trasparente per il cloud mining, grazie alla meccanica Stake-To-Mine.

Bitcoin Minetrix: un sistema innovativo per il cloud mining

Bitcoin Minetrix introduce un modello Stake-to-Mine per permettere ai trader di partecipare al mining del Bitcoin.

La meccanica consente agli investitori di effettuare il mining del Bitcoin attraverso lo staking del token nativo BTCMTX.

Tramite lo staking, i trader possono guadagnare crediti minerari da bruciare, in modo da poter generare hashrate per il mining del Bitcoin senza dover investire in hardware costoso o acquisire conoscenze tecniche avanzate.

Inoltre, lo staking del token consente di guadagnare ricompense passive anche durante la presale, con un APY del 108%.

Durante la fase di presale, Bitcoin Minetrix ha raccolto più 5,6 milioni di dollari, dimostrando un forte interesse e fiducia nel progetto da parte dei trader.

Capitale di rischio ed espansione nel mining di criptovalute

Il mining di Bitcoin ha visto un notevole aumento degli investimenti in capitale di rischio, riflettendo il crescente interesse per questo settore dell’industria delle criptovalute.

Secondo un rapporto di Messari, a novembre i miner di Bitcoin hanno attirato la maggior parte degli investimenti in capitale di rischio nel settore delle criptovalute.

Questo aumento dei finanziamenti arriva in un momento in cui le operazioni di mining di Bitcoin stanno cercando di espandere le proprie strutture e aggiornare le proprie attrezzature per rimanere competitive.

Infatti, il 90% delle 98 operazioni di criptovaluta, per un valore di 1,75 miliardi di dollari, sono andate ai miner.

Inoltre, si prevede che il mercato dell’hardware per il mining di criptovalute, valutato a 1,8 miliardi di dollari nel 2022, crescerà fino a superare i 5 miliardi di dollari entro il 2032.

Questa crescita prevista, insieme ai progressi tecnologici e agli effetti previsti dell’halving del Bitcoin, presenta una prospettiva ottimistica per il futuro del settore minerario delle criptovalute.

SCOPRI BITCOIN MINETRIX