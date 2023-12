Sanremo: Lucio Cagnacci premiato alla 29ª edizione del Moto Raid del Pilota Stagnone

Al ristorante Marinella di Sanremo si è svolta la premiazione della 29ª edizione del Moto Raid del Pilota Stagnone. È stato premiato Lucio Cagnacci, “distintosi per audacia, temerarietà, sprezzo del pericolo e per la giusta dose di incoscienza che rende le giornate più emozionanti”.

Il trofeo principale e il titolo di Stagnone dell'Anno è andato invece, all’unanimità, a Fabio Rosano che, reduce dal secondo posto nel campionato regionale ligure, “si è distinto per generosità, spirito amicale nei confronti degli altri piloti ma soprattutto per il suo senso dell’orientamento che ha reso la giornata veramente unica e piena di tutte quelle emozioni che rendono le giornate uniche”.