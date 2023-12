È uscito il calendario 2024 del Badalucco 2009 per il 15° anno di attività

Puntualmente è arrivato ieri in due punti vendita di Badalucco il tradizionale calendario dell’associazione sportiva Badalucco 2009. Il 2024 è incentrato sul calcio, sugli sponsor, sulla ricorrenza del 15° anno di vita e sull’Inno di Mameli.

“Con quello di quest’anno siamo arrivati alla decima edizione – spiega il direttore organizzativo del Badalucco 2009 Giampiero Boeri - Il progetto grafico come al solito molto elegante, con il tono predominante del Blu, è stato curato dalla nostra brava e simpatica Sonia Bosio, che ha fatto anche le fotografie”. Il calendario di grande formato, a colori ha rispetto al passato alcune caratteristiche peculiari".

“Sì effettivamente quest’anno abbiamo voluto puntare su un tema specifico. Le 32 fotografie che lo compongono - prosegue Boeri - hanno due tempi fondamentali: gli sponsor della nostra attività e le due squadre di calcio: piccoli amici e pulcini, in tutto una trentina di bambini di entrambi i sessi dai quattro ai 12 anni. I nostri piccoli atleti, con i colori sociali sono stati ritratti individualmente e in gruppo, con gli allenatori e gli sponsor”.

Chi sono gli sponsor del Badalucco 2009? “Si tratta di grandi e piccoli imprenditori locali, che prima dei loro contributi ci hanno dato fiducia”.

Ma cosa c’entra con il calendario sportivo l’ultima pagina dedicata interamente, all’Inno Nazionale Italiano con tanto di cornice tricolore? “Sono solo sei anni - spiega il Presidente Gianni Boeri 'Tonen' - che l’Inno di Mameli è diventato ufficialmente Inno Nazionale Italiano, denominato 'Canto degli Italiani'. Molti dei nostri pulcini hanno la stessa età. Su proposta del nostro addetto alla comunicazione Carlo Michero i nostri piccoli atleti, insieme agli adulti, lo intoneranno nell’ambito dei festeggiamenti per il quindicesimo anniversario del nostro sodalizio, dopo essersi preparati adeguatamente ed aver fatto due prove sotto la direzione di Giorgia Giuliani Lanfranchi, una mamma particolarmente preparata sul canto corale. L’ultima pagina contiene un po’ di notizie curiose ed interessanti sull’inno di Mameli”.

Ci può già dire qualcosa di questi festeggiamenti? “Stiamo ancora elaborando una traccia piuttosto precisa, ma le iniziative coinvolgeranno tutto il paese, perché l’associazione è legata indissolubilmente, da sempre, al tessuto sociale bauchegno. Però colgo l’occasione per precisare che i festeggiamenti si terranno domenica 14 aprile 2024 e non il 15 come, purtroppo riporta il calendario”

La pubblicazione prodotta in 150 esemplari verrà venduta presso il Supermercato Despar di Badalucco ed il bar U Biscau. I proventi serviranno a finanziare le attività dell’ASD Badalucco 2009. Che altro? “Solo la cosa più importante – conclude Giampiero Boeri – i più affettuosi auguri di Buon Natale e Felice Anno Nuovo, da parte mia e dell’intero direttivo ai nostri piccoli atleti, ai loro genitori, allo staff tecnico ed agli sponsor, con un sentito grazie per questi ultimi, perché senza i loro contributi il Badalucco 2009 non sarebbe potuta arrivare al quindicesimo anno e non potrebbe pensare ad un futuro altrettanto impegnativo".