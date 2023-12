Calcio, Prima Categoria. Otto nuovi acquisti per la Polisportiva Sanremo 2000

La Polisportiva Sanremo 2000 ha ufficializzato otto nuovi acquisti durante la fase di mercato invernale. “La società non vuole lasciare nulla al caso per raggiungere l'obiettivo della salvezza il prima possibile” commentano dal sodalizio matuziano.

“Dopo la risoluzione consensuale con Alessio Campagnani, poi accasatosi all'Ospedaletti, e i trasferimenti di Alberto Trevisan e Simone Vitalone al Vallecrosia Juniores - aggiungono - il team manager Alessio Ghiso ha portato alla corte dei biancorossi otto volti nuovi che potranno cosi garantire a mister Simone Anfossi quella qualità ed esperienza che è un po' mancata nella prima parte di stagione”.

I portieri Matteo Garbarino (ex Ventimiglia e settori giovanili di squadre professionistiche) e Samuele Calcina (in prestito dall'Imperia, dopo aver effettuato la prima parte della stagione all'Argentina Arma); i difensori Alessandro Zinghini (in prestito dal Ventimiglia), Aklil Borriello (ex Carlin's Boys e Virtus Sanremo) ed Eduard Hasani (svincolato, ex Palmese e Progetto Campania in Eccellenza); il centrocampista Gregorio Maiolo (ex Bretten, Bruchsal e Gondelshein in RegionalLiga, il quarto livello calcistico in Germania); gli attaccanti Alessandro Ferrigno (in prestito dal Taggia ed ex Argentina) e Luca Lupo (ex Carlin's Boys e San Teodoro Kezmaja).