Taggia: la scuola primaria 'Giuseppe Mazzini' di Levà festeggia il Natale con recite, canti e un estratto del musical di San Francesco (foto)

Giovedì 21 dicembre 2023 i bambini della classe 4 A si sono esibiti nel musical religioso francescano 'Forza venite gente' interpretando i vari personaggi, tra cui San Francesco d'Assisi e Santa Chiara.



"Tra canzoni, balletti e recitazione - spiegano dalla scuola -, i bambini hanno condiviso un momento speciale, di alto contenuto culturale, religioso-popolare con i propri familiari e amici. Alla rappresentazione natalizia hanno partecipato: le famiglie, gli amici e i parenti, il parroco e le catechiste della chiesa di Levà, il maestro Angelo Cirimele, la vicepreside dell'Istituto Comprensivo di Taggia, dott.ssa Valeria Lanteri, i capi scout di Arma e il marito della compianta maestra Giuliana Bellagente. Gli insegnanti colgono l'occasione per ringraziare i genitori per aver confezionato i vestiti e gli accessori utilizzati nella performance natalizia. Cogliamo l'occasione per ricordare ai genitori dei bambini che saranno prossimi a frequentare la classe prima che potranno visitare la scuola primaria di Levà li giorni: 8 gennaio 2024 dalle 14.30 alle 16.00 e 9 gennaio 2024 dalle 10.45 alle 12.00".