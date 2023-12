Bordighera, vini e prodotti di qualità protagonisti della cena di gala all'hotel Parigi (Foto e video)

Vini e prodotti di qualità sono stati i protagonisti della cena di gala all'hotel Parigi di Bordighera, andata in scena ieri sera.

Una sessantina le persone che hanno preso parte all'evento enogastronomico con i sommeliers di AMS (Association Monegasque Sommeliers) e ASPI Riviera dei Fiori (Associazione della Sommellerie Professionale Italiana) in collaborazione con le aziende Ca’ Del Santo e Fiamberti Vini dell’Oltrepò Pavese in occasione della festa degli auguri di Natale.

La serata è iniziata con un aperitivo durante il quale si sono potuti assaporare il prosciutto crudo Dop tagliato al coltello, stagionato 30 mesi a San Daniele del Friuli del salumificio Villani, chips di Ciapinabò di Carignano, foglie di salvia sclarea bio in pastella, i Rubatà del grissinificio Feyles Santena e la Gorgonzola Dop al cucchiaio del caseificio Palzola con coste di sedano con i quali si è potuto sorseggiare un Oltrepò Pavese DOCG metodo classico Riserva Ottaviano di Ca' del Santo e un Oltrepò Pavese DOCG metodo classico Caristoro, Ambrogio Fiamberti di Fiamberti vini.

Nel corso della cena, invece, i commensali hanno potuto degustare tartare di ombrina marinata e profumata alle bacche di vaniglia del Madagascar dell'azienda Planifolia Ltd, broccoli, aneto e scaglie di Sarazzu, la ricotta stagionata di latte vaccinato del caseificio Val d'Aveto, accompagnato da un vino Oltrepò Pavese Riesling Superiore Rivalunga del 2021 di Cà del Santo; il cotechino di puro suino nappato con fonduta al Castelmagno 'il Re dei formaggi erborinati d'alpeggio' con lamelle del pregiato tartufo bianco d'Alba accompagnato dal vino Oltrepò Pavese Bonarda 'La Briccona' del 2022 - Fiamberti vini; l'Agnolotto d'oro ai tre arrosti alla monferrina, cotti in brodo di gallina e stufati al forno con ragù al profumo di rosmarino e Parmiggiano Reggiano di 24 mesi e la tacchinella di cortile farcita con salsiccia ed erbette dei nostri monti sformatino di Ciapinabò di Carignano e cardi gobbi di Nizza della Paglia accompagnati dal vino Oltrepò Pavese Buttafuoco 'Il Cacciatore' del 2022 - Fiamberti vini (Tre bicchieri Gambero Rosso2023), monte bianco alla crema di marroni della Val di Susa dell'azienda Agrimontana accompagnato dal vino Oltrepò Pavese Sangue di Giuda Lella del 2023- Fiamberti vini; il panettone unico all'olio di oliva 100 per cento EVO con arancia candita e uvetta pasticceria artigianale Filippi accompagnato dal Muscà, Moscato da uve stamature di Ca' del Santo e, infine, il caffè espresso miscela italiana del Cofeel di Ventimiglia con Brasile, Honduras, Guatemala, Cuba e India.

A rappresentare l’Aspi Riviera dei Fiori vi erano il coordinatore Davide Roagna, il direttore dei corsi Aspi Riviera dei Fiori Salvatore Papalia, il presidente onorario Aspi Piero Sattanino e Davide Sattanino, sommelier dell’Hotel Parigi. "Un’occasione professionale per poter apprendere e approfondire sempre più le caratteristiche organolettiche dei vini e dei cibi, nonché soffermarsi sul 'Food & Beverage' proposto dal ristorante dell’Hotel Parigi **** in collaborazione con il Salumificio Villani (MO), il Grissinificio Feyles Santena (TO), il Caseificio Palzola (NO), l'Azienda agroalimentare Planifolia Europe (Nizza), il Caseificio Val d’Aveto (GE), l'Azienda agroalimentare Agrimontana (CN), la Pasticceria Artigianale Filippi (VI), la Torrefazione Cofeel di Ventimiglia, la Pescheria Biancheri di Bordighera, la Macelleria 2L carni di Arma di Taggia, la Metro Italia di Ventimiglia e delle Aziende di vini Ca’ Del Santo e Lamberti dell’Oltrepo’ Pavese" - sottolinea Piero Sattanino, presidente onorario Aspi, World’s Sommeliers Champion ASI e vincitore del II concorso internazionale ASI.

"L'8 gennaio 2024 inizierà un nuovo corso di primo livello per sommelier" - fa sapere il coordinatore Davide Roagna - "Chi vorrà potrà poi continuare con il corso di secondo livello che terminerà con un esame per l’ottenimento del diploma di Mastro Coppiere. Seguirà, per chi lo desiderasse, anche un corso di terzo livello e un 'Tutorato' con esame finale per essere sommelier professionista".