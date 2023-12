Aveva 700 fronde per gli alberi Natale senza autorizzazione, multata un'azienda di Taggia

I militari del Nucleo Carabinieri Forestale di Badalucco, nell’ambito del controllo dei magazzini floricoli interessati dalla commercializzazione di cimali e fronde di conifera per gli alberi di Natale (particolarmente attiva nel periodo tra il 1° ottobre ed il 24 dicembre) hanno scoperto in un magazzino floricolo di Taggia, un gran quantitativo di rami e cimali di Pino Marittimo (Pinus Pinaster) e di Pino Silvestre (Pinus Sylvestris), raccolti in fascine e ancora da confezionare, privi del previsto contrassegno.

Le attività di trasporto e commercializzazione dei cimali o rami di conifera deve infatti essere autorizzato dall’Autorità competente e devono essere apposti ai fasci trasportati o commercializzati, specifici talloncini rilasciati dall’Ente preposto. Da alcuni anni sotto il periodo natalizio, purtroppo, si assiste al danneggiamento irreversibile di conifere, in particolare, di pino marittimo, pino silvestre, pino mugo, i quali vengono capitozzati o comunque privati delle parti apicali e dei rami più rigogliosi e belli, da parte di individui che, senza alcuno scrupolo, rovinano irrimediabilmente i boschi liguri di Monte Ceppo, Monte Bignone

I Carabinieri hanno scoperto 340 rami di pino silvestre e 340 di pino marittimo. I fasci erano privi del previsto contrassegno e la titolare dell’attività non era in grado di dimostrare che la provenienza della merce era lecita. Non era neanche a conoscenza delle particolari modalità di acquisto vendita e trasporto degli articoli trattati. Il prodotto è stato sequestrato e la ditta è stata multata per 5.213 euro.