Un'ottima annata per la Canottieri Santo Stefano al Mare. Il bilancio del 2023

Dalle competizioni nazionali, passando per quelle regionali, dai campionati italiani a quelli mondiali, per la Canottieri Santo Stefano al Mare è stata davvero quella che si può definire “un'ottima annata”.

Dicembre è tempo di bilanci ma anche di progetti futuri per gli atleti biancoazzurri che concludono una stagione che li ha visti impegnati sia in ambito sportivo, con competizioni ad ogni livello, sia istituzionale, per adeguare la propria struttura societaria alle nuove indicazioni del Ministero dello sport e dal Coni.

Un 2023 in cui gli equipaggi hanno ottenuto ottimi risultati e importanti vittorie a livello nazionale: Alexander Grisolia e Mattia Di Pietro nel doppio Allievi B; Arianna Ramella nel singolo e nel quattro di coppia under17 alle regate di Endurance. Podio con l'oro di Alice Ramella (doppio pesi leggeri), i due argenti di Arianna Ramella (quattro di coppia under17) e i due bronzi di Roberto Gotz (otto con under19) ai due meeting nazionali selettivi.

A livello regionale, oltre ai campioni protagonisti delle competizioni nazionali si sono fatti notare anche i “giovanissimi”. Hanno infatti gareggiato, con buoni risultati Vittoria Borgognini, Samuele Navone, Jacopo Conio e Lorenzo Bertini. Gli atleti più giovani hanno ben figurato in tutte le competizioni, ottenendo il podio con l'argento di Samuele e l'oro di Vittoria.

Ulteriori conferme sono arrivate dai Campionati italiani con ben 11 medaglie ottenute dai vogatori biacoazzurri. "La parte del leone" l'ha fatta Roberto Gotz: due ori, un argento e un bronzo conquistate in equipaggio con i Canottieri Sampierdarenesi nelle specialità otto under19 e over19, quattro con under19. Arianna Ramella ha gareggiato nella specialità del quattro di coppia in equipaggio con la Canottieri Speranza Prà, ottenendo l'oro nella categoria over 19 e l'argento in under17. Alice Ramella si è aggiudicata l'oro nel singolo senior e l'argento nel quattro di coppia in coastal rowing, nella veste inedita di timoniere, oltre a due medaglie d'argento ai Campionati universitari nel doppio e nel quattro di coppia. Un argento particolarmente sentito è stato quello ottenuto nel quattro di coppia coastal rowing da Andrea Vincenzi, Federico e Francesco Garibaldi, Riccardo Delfino (timoniere Alice R.) che hanno avuto il merito di riportare in acqua e sul podio un equipaggio maschile sanstevese dopo ben 12 anni.

Lo stesso equipaggio di coastal rowing ha partecipato al Campionato europeo endurance a La Seyne sur Mer in Francia, ottenendo uno splendido e inaspettato 5° posto assoluto e 1° equipaggio italiano, alle spalle di blasonati equipaggi di atleti che militano nelle file delle nazionali dei rispettivi Paesi di origine. Alla stessa manifestazione hanno partecipato nel singolo, anche Alice Ramella nel femminile, ottenendo un'ottima 7° posizione e Federico Garibaldi nel maschile in 12° posizione.

In virtù dei risultati ottenuti al Campionato europeo, i vogatori di coastal rowing hanno partecipato al Campionato mondiale endurance di Barletta, con i seguenti risultati: il doppio senior femminile di Alice Ramella e Elisa Arcara (Canottieri Lecco) si é piazzato in 6° posizione, il doppio maschile senior di Federico Garibaldi e Riccardo Delfino ha ottenuto la 12° piazza, mentre il quattro di coppia senior con a bordo Andrea Vincenzi in equipaggio con atleti di Canottieri Pesaro, Sampierdarenesi e Milano, si è guadagnato il 19° posto.

Regate, vittorie ma anche un allenamento che non si ferma mai, nemmeno d'estate. Presso la sede della società, all'interno del porto di Marina degli Aregai sono stati organizzati corsi di avviamento al canottaggio per giovani e adulti, con un'ottima partecipazione di atleti e neo atleti. Nell'ottica dell'importanza sociale e di principi che è propria delle attività sportive, i canottieri hanno aderito a "Remare in Libertà", un progetto di inclusione sociale promosso dalla Federazione Italiana Canottaggio e da Sport e Salute. Uno speciale percorso di reinserimento nella società, in seguito a problematiche giudiziali, ha visto due ragazzi avvicinarsi con grandi risultati, personali, alla pratica del canottaggio.

Un anno di impegni sportivi e di vittorie ma anche di importanti riconoscimenti istituzionali per la società sanstevese: ad Alice Ramella è andato il Premio "Adriano Morosetti", istituito dal Panathlon Club Imperia Sanremo per la vittoria al campionato mondiale unde23 del 2022 e la "Medaglia di Bronzo al Valore Atletico" assegnata dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano. Sempre il CONI ha assegnato al tecnico della società Andrea Ramella uno dei più prestigiosi riconoscimenti sportivi: la "Palma di Bronzo al Merito Tecnico" per la sua attività ormai più che trentennale nell'ambito del canottaggio. Ultimo in ordine di tempo ma non di importanza, l'ottenimento della "Stella di Bronzo al Merito Sportivo" per l'attività svolta fin dal 1988. Infine lo scorso 16 dicembre il comune di Santo Stefano al Mare ha premiato i suoi atleti con una speciale targa di ringraziamento.

Si conclude un anno intenso che ha visto una importante crescita per i Canottieri Santo Stefano al Mare, molte conferme, tante riconferme e la soddisfazione di aver visto premiato un impegno e una dedizione che da oltre 23 anni contraddistingue i valori e la passione sportiva della società, ricordando sempre da dove si è partiti, perché, come insegna il canottaggio “per andare avanti, bisogna guardare indietro”. Dai Canottieri di Santo Stefano al Mare i più sentiti auguri di buon Natale e un invito aperto a tutti per il 2024 di venire a conoscere la società e remare insieme.