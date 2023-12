Pallavolo: nel weekend, netta vittoria per la Olearia Riviera di Ponente Mazzucchelli

Domenica 17/12/23 la Olearia Riviera di Ponente Mazzucchelli ha affrontato il Badano Gas Maremola alle ore 15.00 presso la palestra di Villa Citera a Sanremo nella quarta giornata del campionato U14 Femminile FIPAV. Le padroni di casa sono riuscite ad imporsi con un netto punteggio di 3 a 0 ai danni del 'Maremola' balzando in prima posizione nella classifica generale. A fine incontro il mister 'green' Giorgio Lanteri ha rilasciato le seguenti parole in merito la partita andata in scena presso la palestra di Villa Citera: “E' stata una bellissima partita, giocata nel migliore dei modi dalle mie ragazze. Questo incontro è stato uno scontro al vertice tra due buone squadre che hanno mostrato entrambe ottime fasi di gioco sia in attacco che in difesa e dove nessuna delle 2 formazioni voleva perdere poiché una sconfitta avrebbe voluto dire l'ottenimento di un buon distacco sul team avversario. Il “Badano” ci ha messo non poco in difficoltà e la dimostrazione di ciò è stato l'enorme dispiego di energie, spese dalle mie ragazze, per poter mantenere un alto livello di concentrazione fino alla fine dell'incontro e per evitare che il “Maremola” potesse prendere piede e fare proprio il match. Sono contento di come le ragazze hanno approcciato la gara e di come sono riuscite a gestire la stessa”.

Di seguito riportiamo anche le parole di Serena Mandaglio, capitano della squadra green: “La partita di oggi è stata una delle migliori della nostra stagione. Ci sono stati alti e bassi ma nessuna di noi ha mollato. Sono fiera delle mie compagne e anche se ci sono state perplessità in certi momenti, abbiamo giocato tutte al massimo non disunendoci mai e facendo sempre un ottimo lavoro di squadra”.