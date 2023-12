Pallamano, l'Abc Bordighera chiude il 2023 con due vittorie (Foto)

Si chiude con ottimi risultati il 2023 dell’Abc Bordighera. Sabato scorso la formazione under 13 maschile, targata Romolo Mare – Era Food, ha vinto contro l’AS Monaco nello scontro diretto per la testa del girone C del campionato dipartimentale 06 francese di categoria terminando così l’anno al comando della classifica.

"Il match sulla carta appariva difficile sia per il valore degli avversari sia per lo stato febbrile di diversi nostri atleti ma lo spirito di sacrificio e l’attenta lettura della partita da parte delle coach Conte e Gagliolo hanno permesso ai nostri ragazzi di prevalere col punteggio di 25 a 11" - commenta l'Abc Bordighera.

In contemporanea sul campo di Imperia, sempre contro l’AS Monaco, sono scese in campo le atlete imperiesi e bordigotte della squadra mista under 17 femminile che hanno ugualmente prevalso col punteggio di 48 a 13.

Degno finale dell’anno è stato il pranzo natalizio organizzato per lo scambio di auguri fra atleti, famiglie e staff tecnico e dirigenziale. Per l'occasione la dirigenza ha espresso la propria soddisfazione "per il lavoro svolto finora da tecnici, atleti e collaboratori, tenendo conto che la fase organizzativa della società è in pieno sviluppo e, soprattutto, è stato manifestato un sincero ringraziamento a tutti gli sponsor che ci sostengono nonostante la difficile congiuntura economica, permettendoci il proseguimento di tutte le nostre attività".

Il 2023 dell’Athletic Bordighera Club si conclude, perciò, con due risultati positivi.