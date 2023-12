Aurigo: gli auguri dell'Amministrazione comunale agli ultra ottantenni residenti nel comune

Un pensiero augurale è stato recapitato da parte di tutta l'Amministrazione agli ultra ottantenni residenti nel comune di Aurigo.



Sono 35 gli ottuagenari del paese che hanno ricevuto un pacco dono contenente generi alimentari, tutti prodotti da attività artigianali locali (panettoni, biscotti, grissini, pasta) e una bottiglia di spumante per assicurare un brindisi per le prossime festività. "E' stata l'occasione per incontrare nelle loro case i nostri anziani che sono la memoria storica del paese - dichiara il Sindaco Angelo Arrigo - per regalare loro anche pochi attimi di compagnia e farli sentire partecipi della comunità che non deve dimenticare il loro lavoro ed i sacrifici affrontati che hanno contribuito a migliorare il paese".